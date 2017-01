JUHTKIRI: Tarviline raamat

Igasugu trükitud või käsitsi kirjutatud tunnistused ja tõendid võivad praegusel digiajastul tunduda kui eilne päev. Minevikust pärinevad paprid, mida tõenäoliselt enam kunagi tarvis ei lähe. Ning mis seetõttu on unustatud kuhugi sahtlinurka või mõnel meist lausa kaotsi läinud.

Samasuguse meenutusena möödanikust – ei midagi tänapäeval vajalikku – võis paista ka tööraamat, kuhu juba ammu pole keegi enam ainsatki sissekannet teinud.

Nüüd on siiski selgunud, et see raamatuke on olulisem, kui mõni meist arvatagi osanuks. Olgu pealegi digiajastu – päris kõike elektroonilistest andmebaasidest ju ei leia. Näiteks kirjalikku tõendit selle kohta, kus ja kui kaua töötasid enne 1999. aastat.

Kui soovid nende aastate eest pensioni, on see teave aga hädavajalik.

Seega võivad kergemalt hingata need, kes tööraamatu hoolikalt tallele pannud. Soovitust, et kui üht asja pole paar aastat tarvis läinud, tasub see minema visata, alati järgida ei tasu.