Külaliikumine võib Saaremaa ühendvallas esindajata jääda

Külaliikumine Kodukant kardab oma aktivistide väljajäämist uue Saaremaa valla volikogu koosseisust.

“Saaremaal võib vabalt juhtuda, et uuest volikogust ei jää välja mitte ainult külaelu eestvedajad, vaid esindamata võivad jääda koguni mõne praeguse väiksema valla elanikud,” ütles MTÜ Saaremaa Kodukant juhatuse esimees Kaja Juulik (fotol). Valdade liitumise järel väheneb volikogu liikmete arv enam kui neli korda.

Probleem on Juuliku sõnul selles, et külaelu eestvedajad, kes siiani pääsesid oma piirkonna häältega väikeste valdade volikogusse, ei oma küllaldaselt tuntust, et osutuda valituks Saaremaa ühendvalla volikogusse.

Juulik märkis, et valdade ühinemise järel väheneb Saaremaa kohalike omavalitsuste volikogude liikmete arv 128 liikmelt 31 volikogu liikmeni. Volikokku pääsemiseks on eeldatavalt vaja 200 häält, kuid konkurentsis vallavanemate ja volikogude esimeestega pole sellist tulemust lihtne saavutada.

Kui väikestes valdades piisas külaliidritel volikokku pääsemiseks sageli oma küla toetusest, siis nüüd on valituks osutumiseks vaja suuremat tuntust, rääkis Juulik. Seetõttu tuleb tema sõnul vältida liigset konkurentsi külaliidrite vahel ja koguneda ühe autoriteetsema inimese selja taha, kel on potentsiaali saada piisavalt hääli ja hoida külaliikumist pildil.

“Praegu me ei ole sellist kandidaati veel välja käinud, sest inimesed alles hakkasid selle peale mõtlema,” lausus Kaja Juulik, kelle sõnul pole ka selge, millises nimekirjas see inimene üles seatakse.

Haldusreformi võimalikku mõju külaliikumisele ja külade tulevikule arutati laupäeval Tallinnas liikumise Kodukant peetud foorumil “Eesti külad tahavad oma saatuse ise määrata”, kus osales ligi 20 Saaremaa külaliidrit.