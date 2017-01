MIDA ARVATE?

Valitsus otsustas möödunud nädalal minna edasi pensionireformiga. Alates 2027. aastast seotaks pensioniiga oodatava keskmise elueaga, I samba pensioni suurus hakkaks aga alates 2037. aastast sõltuma töötatud ajast. Mida arvavad kavatsusest Saarte Häälega sel teemal vestelnud inimesed?

Gerda Uussaar Kuressaarest:

Ma arvan, et see tööstaaži järgi pensioni maksmine ei ole väga hea idee. Paljud noored ei pruugi kohe pärast kooli lõpetamist tööle saada ja väga paljud lähevad ju õppima. Sellepärast tuleb neil tööaastaid tunduvalt vähem. Võib-olla vene ajal toimis selline süsteem paremini, siis pandi inimesed kohe tööle. Samuti ei pea ma selle I samba puhul õigeks, et ühesugust pensioni hakkavad saama need inimesed, kes on oma parema tuleviku nimel palju vaeva näinud – õppinud ja end üles töötanud – ja need, kes pole selleks üldse vaeva näinud. Kui mina näen vaeva ja raban, saan sama palju pensioni kui see, kes oma töökohal selle aja lihtsalt looderdab.

Sellest ma ka ei saa aru, mis mõte on pensionile mineku iga nii kõrgeks tõsta, niikuinii see järk-järgult aina tõuseb. Mina küll elu lõpuni töötada ei sooviks – tahaksin vanana rahulikult kodus olla. Pealegi, kuna eakaid inimesi tööle eriti ei taheta, mida see eakas siis teeb – vireleb ilma palgata kodus ja pensioni ka ei saa?

Kaie Kolter Kuressaarest:

Madalapalgalised võidavad sellest reformist. Minul tööaastaid on, nii et mina olen rahul. Nii nagu siiani oli, et ühe aasta töötamise kohta saad 0,3 pensioniaastat – seda ma õigeks ei pea. Kui aga pensioniiga oodatava elueaga seotakse – kas ma üldse oma pensioni näen? Vist mitte. Arvan, et niikuinii töötan, kuni vähegi jõuan. Niikaua kui on tervist ja töö võimaldab. Arvan, et lapselastega ei saaks ma niikuinii koos olla – ilmselt ei ela nad siis Saaremaal, vaid kusagil kaugemal.

Mairi Põld Kuressaarest:

Pensionireformi uudistega seoses olen mõelnud sellele, et päris kõiki neid aastaid, mis ma töötanud olen, mul tööraamatus kirjas ei olegi. Mul tekib pigem sellega probleeme.

Pensionile mineku iga tõuseb pidevalt niigi, kui see veel inimese oodatava elueaga seotakse, on see kurb. Selle asemel, et pärast pikki tööaastaid rahulikult võtta, lastelastega koos olla ja nendega mängida, on eakad sunnitud tööl käima.

Alexander Sannik Kuressaarest:

Minu meelest on see ühelt poolt õige, et pension hakkab sõltuma tööstaažist. On ju hea, kui inimesi koheldakse võrdselt. Samas pole see nende suhtes aus, kes on rohkem vaeva näinud, et midagi saavutada, ennast harinud. Elu lõpuni mina küll töötada ei soovi, vanaduses tahaks ikka rahulikult võtta.

Taavi Keert Kuressaarest:

Sellesse pensionireformi saab suhtuda nii ja naa. Mõni ei elagi pensionini. Teine asi on see, et tööd ja palgad on erinevad.

Kuidas see pensionide arvestamine välja näeb? Minu meelest pole see õige, kui kõigile ühesuurust pensioni makstakse – mille nimel me siis tööd rabame? Aga reforme on ennegi ette tulnud – mine tea, mis siin neljakümne aasta jooksul juhtuda võib.

