Naised õpivad kasukaid õmblema (1)

Saaremaa käsitööseltsi KadakMari uuel koolitusel õmbleb 13 naist lambanahkseid kasukaid ja veste.

Käsitööseltsi üks eestvedajaid Mareli Rannap selgitas, et mullu suvel lõppenud koolitusel “Rahvarõivas – puhas ilu” valmisid rahvarõivad, kuid nende juurde käivad teatavasti ka kasukad. “Kuidas sa muidu talvel õue lähed,” märkis ta, lisades, et nii otsustatigi alustada uue kursusega. Koolitust viib läbi Made Uus Tartumaalt Alatskivilt, kes Saaremaale tuleb korra kuus. Ta on kirjutanud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias lõputöö traditsiooniliste võtetega valmistatud lambanahksetest kasukatest ja ka tegutseb ise samas vallas. Näiteks valmistab ta muuseumidele koopiaid vanadest kasukatest. Ka praegusel koolitusel on eesmärgiks seatud teha koopiad umbes saja aasta vanustest kasukatest. Mareli Rannap tõdes, et Saaremaalt on säilinud vaid Mustjala ja Jämaja kasukad. “Ja siis mõned teevad kirjelduse järgi Anseküla oma ka,” lisas ta. Osa naisi õmbleb aga kasukate asemel lambanahkseid veste. “Igaüks mõtleb reaalselt, mida ta valmis jõuab teha,” selgitas Rannap.

Ta ise teeb koopia Mustjala kasukast, mis jõudis Eesti Rahva Muuseumi 1930. aastal. Nimelt on Rannapil plaanis tuleval aastal, mil ta lõpetab õpingud TÜ Viljandi kultuuriakadeemias, luua Saaremaal rahvarõivaste nõuandekeskus. “Soovin, et sinna tekiks näidiseid rahvariietest, kasukas jääks ka sinna,” lausus ta.

Koolitus lõpeb maikuus. Kas kõik kasukad ja vestid selleks ajaks ka valmis saavad, Rannap ei lubanud. Ta märkis aga, et koolituse peamine eesmärk ongi teadmisi ja oskusi koguda. Kursust rahastavad Kultuurkapital ja Kohaliku Omaalgatuse Pro-

gramm.