Ott Tänak: Monte ei ole enne läbi, kui kõik on läbi

Autoralli maailmameistrivõistluste Monte Carlo etapil käis viimane katse, kui kogu ralli poodiumikohal sõitnud Ott Tänak ja Martin Järveoja olid oma Ford Fiesta WRC mootoriprobleemide tõttu esikolmikust välja langemas, kuid võitlesid viimaste meetriteni.

Legendaarse Col de Turini tippu tõustes oli kahe silindriga sõitnud Ott Tänaku edu lähima jälitaja Dani Sordo ees 46,6 sekundit. Eelviimases vaheajapunktis edestas Sordo tõrkuva mootoriga saarlast juba 41 sekundiga, kuid lumises ja libedas allamägesõidus võttis meie mees Sordolt tagasi 32,4 sekundit ja katse kokkuvõttes kaotas ta hispaanlasele 8,6 sekundiga. See tähendas kolmandat kohta.

“Monte ei ole enne läbi, kui kõik on läbi,” säutsus Ott Tänak Twitteris. “Jõudsime finišisse, nüüd on see ametlik – minu esimene poodium Montest! Kokkuvõttes ei ole halb algus hooajale.” M-Sporti meeskonnas sõitev Ott Tänak tõdes, et lõpp läks põnevaks, aga hullem suudeti siiski ära hoida. “Hetkeks me ei teadnud, kas me suudame seda teha, kuid Ecoboosti mootor on väga võimekas ja omalt poolt me andsime talle veidi juurde. Me teame, et Monte Carlo on keeruline ralli ja me peaks oma sooritusega rahul olema,” lausus rallipiloot.

Pühapäeval teiselt kohalt alustanud Ott Tänaku probleemid said alguse kohe esimesel, vaid 5,5 kilomeetri pikkusel kiiruskatsel, kus ta kaotas võitnud Dani Sordole 12,8 sekundit ja oli sellega alles 12. “Ma ei tea, mis toimub, sest sõidame ainult kahe silindriga,” tunnistas saarlane Ralliraadiole.

Kahe katse vahel üritasid Ott Tänak ja Martin Järveoja Fordi mootori korda saada ja hilinesid seepärast järgmise katse starti viis minutit. Paraku autot vajalikku konditsiooni ei saadud ja 21 kilomeetri pikkusel katsel jäädi parimatele alla juba üle minuti, lisaks trahvisekundid, ja Jari-Matti Latvala sai Tänakust ette. Saarlase õnneks jätsid korraldajad turvakaalutlustel 16. katse ära ja see andis tõrkuva autoga võimaluse võidelda poodiumikoha nimel veel viimasel katsel.

Monte Carlo MM-rallil alustasid Ott Tänak ja Martin Järveoja suurepäraselt, kui võideti esimene kiiruskatse ja kõigil kuuel katsel sõideti esikolmikusse. Nii hoiti teise võistluspäeva järel kolmandat kohta, kaotades Thierry Neuville’ile 45,4 sekundiga.

Ott Tänak ütles viimase katse lõpus Ralliraadiole, et mingit draamat ei olnud, konkurendid on lihtsalt väga kiired olnud. “Aga olen väga õnnelik,” tunnistas saarlasest rallipiloot. “Monaco on salakaval ja oleme päeva lõpuks finišis. Auto on hea ja olen tänast päeva nautinud ja tulemusega rahul.”

Laupäeval tõusid Ott Tänak ja Martin Järveoja liidriks olnud belglase Thierry Neuville’i katkestamise järel viimasel katsel teiseks, kaotades omakorda liidriks tõusnud meeskonnakaaslasele Sebastien Ogier´le 47,1 sekundit.

“Täna oli samamoodi keeruline päev, aga elasime selle ilusasti üle ning suutsime puhtalt sõita,” võttis Ott Tänak võistluspäeva kokku. “See vast ongi kõige olulisem Montes. Homme on jälle hoopis teistsugused katsed. Ilmaennustus näitab keerulisi olusid. Peame katsuma olla targad ning auto kenasti koju tooma.”

Kokkuvõtvalt tunnistas Ott Tänak, et oli meeldivalt üllatunud, kui konkurentsivõimelised nad olid. “Ma tundsin end autos päris kindlalt,” lausus ta. “Meil oli sel nädalavahetusel hea kiirus ja ma arvan, et me saame ainult paremaks minna. Muidugi pean tänama ka Martinit, kes ühel keerulisemal rallil sai oma tööga hästi hakkama.”

Rallivõidu võttis samuti M-Sporti värvides sõitev Sebastien Ogier.