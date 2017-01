Palatikaaslase lämmatanud saarlane astus kohtu ette (1)

Omal ajal superstaarisaates stuudiovooru pääsenud Keito Kaljulaid (24) astus eile Harju maakohtu ette süüdistatuna oma palatikaaslase tapmises 2015. aasta suvel Wismari haiglas.

Õhtuleht kirjutas, et Keito ohver, 44-aastane Allan, nägi väidetavalt luulusid ja Wismari haigla töötajad sidusid ta seetõttu voodi külge. Päev hiljem sattus haiglasse Allaniga ühte palatisse narkoravile tulnud Keito.

Keito sai vabalt ringi liikuda ja ajal, mil haigla töötajad läksid uut patsienti vastu võtma, haaras ta padja ja surus selle kinniseotud Allani näole. Lisaks kägistas Keito ohvrit linaga. Järelevalveta oli noormees kokku 40 minutit. Ehkki Allan viidi kiiruga teise haiglasse, ei õnnestunud tema elu päästa.

Allani abikaasa Galina jaoks on kõige valusam olnud teadmine, et mehe suurim hirm eluajal olid just narkomaanid.