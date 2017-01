Ratsutajad võistlesid jaanuari takistussõidus

Saare ratsakeskuses toimunud võistlusel “Jaanuari takistussõit” noppis enim poodiumikohti noorsportlane Luise Vevers.

Saaremaa ratsaspordi ümarlaual leidsid kõigi kohal viibinud ratsutamisega tegelevate tallide esindajad, et Saaremaal ei toimu talvisel ajal piisavalt võistlusi, kus noored ratsutajad ja hobused saaksid enne suvise hooaja algust oma oskusi lihvida ja võistluskogemusi hankida. Saare ratsakeskuse juhtkond otsustas selle puudujäägi likvideerida ja korraldada igas kuus ühe võistluse, et maakonna sportlaste taseme tõusule omalt poolt kaasa aidata. Jaanuari takistussõidu võistlusel osalesid peaaegu kõik maakonna parimad hobused ja ratsanikud ning kokku tehti päeva jooksul 42 starti, mis tõestab, et huvi võistelda on suur.

50 cm parkuuris, kus algajad hobused ja ratsanikud oma esimesi starte tegid, õnnestus esikoht võita Luise Veversil noorel Tebiithal. Teisele kohale tuli Riin Suuster Vallil, mõlemad Saare ratsakeskusest, ja kolmandaks platseerus Tika talu ratsutaja Sandra Soomre noorel Rondol.

70 cm parkuuris ei olnud vastast Tihuse talu ratsutajale Birgit Säinasele hobusel White Widow. Teisele ja kolmandale kohale sõitsid end taas Saare ratsakeskuse ratsutajad Emeli Pikner Mon Teril ja Neleriin Viljus Gremil.

90 cm võistlusklassis jäi taas võitmatuks Birgit Säinas White Widow´l. Teiseks sõitis end Luise Vevers Ruudil ja kolmandaks Jaagup Kallas Rolexil.

Päeva põhisõidul, milleks oli 110 cm kõrguste takistustega parkuur, võttis taas võidu viimasena startinud Luise Vevers Ruudil. Teisele ja kolmandale kohale tuli Jaagup Kallas vastavalt hobustel Qiu de Toriel ja Emperor.

Saare ratsakeskus