Semiirikad tantsisid end otse Koolitantsu finaali

Läinud nädalalõpul Pärnus toimunud Koolitantsu piirkondlikus voorus võistlustules olnud Semiiri tantsijad võitlesid endale kohe välja ka finaalikoha. Semiirist sai otse finaali 6.–9. klassi õpilaste meistriklassi tänavatants “Ettekujutus”, mille autor on Kadri Tarus, juhendajaks oli Semy Morgun.

Samas osales Semiirist Koolitantsul kokku viis rühma erinevates kategooriates: lastetants, 4.–7. klassi show-tants, 4.–7. klassi tänavatants, 6.–9. klassi show-tants ja 6.-9. klassi tänavatants. Kokku 101 tantsijat.

Semiirile teadaolevalt ilmutatakse lõplikud tulemused edasipääsejatest alles siis, kui kõik eelvoorud üle Eesti on lõppenud. Otse finaali pääsevad vaid mõned üksikud grupid.

Tantsupäeval osales Saaremaalt ka Ciara Tantsukool.

Koolitantsu kommunikatsioonijuht Maarja Pärn tõdes, et žürii üldisel hinnangul on Saaremaal väga tugevad (eriti) show– ja tänavatantsu tantsijad. „Tantsuõpetajad on leidnud huvitavaid muusikalisi lahendusi, kuni originaalmuusika kasutamiseni välja ning oskuslikult ka tantsijad muusikat kuulama ja sellesse tantsima juhendanud,“ kinnitas ta. „Tulemuseks on täpsed ja väga tugeva emotsiooniga tantsunumbrid, mida iga tantsija laval kannab.“