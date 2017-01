Tõll jõudis kodusadamasse (+GALERII) (1)

Kuressaare gümnaasiumi klassiõpetaja Lelet Aavik ristis laupäeval Kuivastu sadamas uue Poolas ehitatud parvlaeva Tõlluks.

Pidulikku tseremooniat tuli tunnistama üle paarisaja inimese, kes vahuveinipudeli purustamise järel laeva pardale uudistama lubati. Laevas pakuti kooki ja kiluvõileibu, mis teadupärast praamisõiduga juba traditsiooniliselt kokku käivad.

Laupäeval laev sadamast siiski veel ei lahkunud – esimese graafikujärgse sõidu tegi Tõll pühapäeval.

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ütles tseremoonial, et tegemist on tõeliselt suure päevaga. “Algus on olnud raske, aga täna võib rahulikumalt hingata,” viitas ta, et pool laevastikku on nüüd kohal. Nimelt saabus Hiiumaa liini sõitev Leiger möödunud aasta lõpus.

Parvlaevad Piret ja Tiiu pole aga veel teele asunud. Kalm oli siiski rahul, et nüüd võib juba rahulikumalt saarlastele ja muhulastele otsa vaadata.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles, et iga laeva ristimine on oodatud sündmus ja eriti sellise laeva, mida nii kaua oodatud. Juhuse kombel hakkas Tõll Virtsu–Kuivastu liini teenindama Simsoni 40. sünnipäeval.

Veeteede ameti juht Rene Arikas märkis, et on olnud paljude laevade ristimistseremooniatel, kuid nii palju inimesi pole ta enne ühelgi ristimisel näinud. See näitas tema hinnangul Tõllu tähtsust ja olulisust.