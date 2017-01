Ukraina suursaadik tunnustas Leedot teenetemärgiga

Viktor Krõžanivski, Ukraina suursaadik Eestis, tunnustas Ukraina aukonsulit Vjatšeslav Leedot oma riigi väliministeeriumi teenetemärgiga.

“Ilmselt see oli avanss,” arvas Vjatšeslav Leedo saadud teenetemärgist. “Ma ei tunne, et oleksin konsulina nii ülipalju tööd teinud.”.

Tunnustust saada on aga tavaliselt ikka kena, leidis ta. “See on hea tunne, kui keegi annab autasu või naine ja lapsed kodus kiidavad – siis on alati hea tunne.”

Suursaatkonna kinnitusel on Leedo praeguseks enam kui kolme aasta jooksul pühendanud ennast aukonsulina sellele, et kaitsta Ukraina kodanike õigusi ja huve oma konsulaarpiirkonnas. Ta on andnud neile väärt nõu konsulaar- ja juriidilistes küsimustes.

Mainitud aastate jooksul on Vjatšeslav Leedo aukonsulina löönud kaasa mitmes suursaatkonna algatuses, mille eesmärk on olnud tõsta avalikkuse teadlikkust Ukrainast, sealsetest oludest, ja aidanud kaasa sellele, et mälestused Ukrainas toimunust ei tuhmuks.