ÜLESKUTSE: Koeraomanikud, tulge koolitusele

11. veebruaril kell 10 algab Saaremaa ühisgümnaasiumis koeraomanikele mõeldud loeng “Koerte käitumise ABC: emotsioonid, tunnetus ja käitumise analüüs”. Lektor on Lea Tummeleht Tartust. Loomaökoloogi haridusega ja Eesti maaülikooli teadur Lea on loomade treener. Viimased kümme aastat on ta pühendunud sellele, et õppida suhtlema inimeste mõjusfääris olevate loomadega läbi teadmistepõhise treenimise, seades esikohale loomade heaolu.

Teadusuuringud võimaldavad kõrvale jätta müüdid ja uskumused, mis endiselt koeratreeninguvaldkondi väga palju varjutavad ning loomade halba kohtlemist õigustavad. Lea on veendunud, et objektiivsete teadmiste levitamine aitab parandada nii koerte kui ka nende omanike igapäevaelu.

11. veebruaril kell 15 algab Saarlaste Agilityklubi treeninghallis Kalevi 26 praktiline koolitus “Stressivabad hooldusprotseduurid – ämbri väljakutse”. Sel treeningul õpetab Lea Tummeleht, kuidas teha koerale meeldivaks tema jaoks ebameeldivad protseduurid, näiteks hammaste puhastus, küünte lõikamine, kammimine, käpapesu jne.

Koolitustel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Kogu info koolitustest leiab www.saarlasteagility.ee ja Saarlaste Agilityklubi lehelt Facebookis.

Monika Põld, atesteeritud kutsikakuulekuse ja agility-koolitaja