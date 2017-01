Uus veebimäng tutvustab rahvarõivaid (1)

MTÜ-l Saaremaailm on koostöös Saaremaa muuseumiga valminud Saaremaa rahvarõivaid ja kihelkondi tutvustav tasuta veebimäng.

Mängides tuleb ära arvata erinevatest kihelkondadest pärit rahvariiete elementide nimetusi variantide seast, millest mõni võib kõlada humoorikalt või suisa tänapäevaselt. Pärast õige variandi äraarvamist tuleb kaardil üles leida vastav kihelkond.

Saaremaailma projektijuht Merit Karise märkis, et mängu loomine on sattunud aega, mil Saaremaa omavalitsused ühinevad üheks suureks vallaks. “Ehk on just nüüd oluline tõsta taas esiplaanile ajaloolis-kultuuriline kihelkondlik identiteet,” ütles ta.

Mängu lõpus on võimalik oma tulemust Facebookis jagada, mis aitab levitada nii mängu kui ka huvi Saaremaa rahvariiete vastu. Mäng asub aadressil http://saaremaa.folklore.ee/rahvariided/.

Selle loomist rahastas rahvakultuuri keskus. Mängus on kasutatud Tõnu Lingi tehtud fotosid raamatust “Saare maakonna rahvarõivad”, mida MTÜ-le vahendas Krista Lember. Ajaloolised fotod on lingitud Eesti Muuseumide Veebiväravast, tsitaadid kihelkondade juures on pärit Eesti rahvaluule arhiivi rahvakalendrist.

MTÜ Saaremaailm on varem teinud haridusliku veebimängu “Seiklus Saaremaal”, kus nooremas koolieas õpilane saab tutvuda Saaremaa mõistatustega.