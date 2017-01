HOMSES LEHES: Milline Kuressaare kool teha riigigümnaasiumiks? (1)

Mõni aasta tagasi riigigümnaasiumi suhtes äraootaval arvamusel olnud Kuressaare linna esindajad lähevad minister Mailis Repsi juurde sõnumiga, et nüüd võiks hakata läbi rääkima. Teadupoolest rõhus linn varem sellele, et siinne koolivõrk on heas seisus ja riigigümnaasiumi vaja pigem ei ole. Nüüdseks on olukord muutunud.

Ühe puhtakujulise gümnaasiumi kõrval näevad linnajuhid Kuressaares juba lähiaastatel kolme põhikooli.

Millist olemasolevat kooli nähakse riigigümnaasiumina, loe juba homsest Saarte Häälest!