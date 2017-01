JUHTKIRI: Sõrulaste uhkus (1)

“Sõrulase aabits” tõotab tulla üks tõeliselt vägev ja omapärane teos. On ju kümned inimesed mitmeid aastaid pannud selle loomisse oma aega, teadmisi ja armastust. Muudmoodi see ei saakski olla, kuna tegu on ikkagi esimese sõrvekeelse raamatuga.

Niisuguse raamatu tähtsust on keeruline üle hinnata. Ühelt poolt aitab see mäletada, teiselt poolt juurutada Sõrve murrakut ja kultuuri. See tähendab, et kui vanu murdekeele oskajaid enam ei ole, saavad noored raamatu ette võtta ning lugeda ja õppida. Kindlasti leidub Sõrve murrakus tekste ka arhiivides, kuid ega enamik inimesi sinna teab mis tihti satu.

Milline “Sõrulase aabits” täpselt välja hakkab nägema ja mis seal sees on, selgub loodetavasti selle või siis järgmise aastanumbri sees. Muidugi, kiirustada niivõrd olulise trükise puhul ei tasu. Seega kui lähebki veidi kauem, pole hullu – ega Sõrve kuhugi kao. Peaasi, et kolmel põhitegijal indu, jaksu ja armastust jaguks.