Kesklinnas alustab muusikastuudio Helikeel

Pikaaegse koorijuhtimise kogemusega Ester Soe hakkab Kuressaare kesklinnas õpetama klassikalist hääleseadet igas vanuses huvilistele.

“Mul sügisel tuli see mõte,” ütles Ester Soe Saarte Häälele, lisades, et tal tekkis soov jagada aastakümnete jooksul muusika vallas kogutud kogemusi. Nimelt on Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli lõpetanud ja end pidevalt täiendanud Soe olnud mitme Saaremaa koori dirigent. Praegugi on ta Saaremaa meeskoori SÜM peadirigent.

Muusikastuudios hakkab Soe huvilistele pakkuma hääleseadet, solisti- ja ansamblilaulu ning samuti noodi- ja kooriõpetust ja klaveri algõpetust. Lisaks võib stuudiosse pöörduda, kui on soov mõne muusikapala seade või klaverisaate järele. Õppima saab tulla üksi või kuni viieliikmelise grupiga. “Siia ruumi rohkem ei mahu,” viitas ta käega Kauba tn 5 maja teisel korrusel asuvale toale.

“Võib tulla väike laps või vanemaealine ja kogu aasta vältel, mingeid katseid ei ole,” lisas Ester Soe, selgitades, et vanus ei mängi rolli ja uus muusikastuudio on mõeldud kõigile, kes soovivad arendada oma muusikaalaseid võimeid.

Kindlaid õppekavasid stuudios ei järgita, vaid lähtutakse indiviidi soovidest ja eesmärkidest. Ka koostöö pikkuse osas Soe sõnul otseseid piiranguid pole.

“Väga teretulnud on koorilauljad, kellel klassikalist hääleseadet väga vaja on. Sellest sõltub ju koori kõlapilt,” märkis Soe. Ta tõi välja, et näiteks SÜM-i meestele õpetab hääleseadet ooperilaulja Olari Viikholm. Dirigentidel endil selle õpetamiseks kooriproovides aega üldiselt ei jagu.

Muusikastuudio Helikeel teine tegevusharu on muusikateraapia. Ester Soe selgitas, et muusikast võib olla abi inimestele, kes näiteks kannatavad mingil põhjusel stressi, ärevuse, madala enesehinnangu või meeleoluhäirete all. Teraapia saaja ei pea seejuures olema musikaalne või viisipidaja, selgitas Soe. “Hakkame koos teraapiliselt toimetama ja eks siis näe, mitut seanssi vaja läheb,” rääkis ta, viidates, et seansside arv sõltub konkreetsest inimesest ja sellest, kui palju aega püstitatud eesmärgi saavutamiseks vaja läheb.

Paari nädala jooksul peaks Helikeel saama endale ka kodulehe. Huvilisi ootab Ester Soe aga juba praegu. Esialgu on ta stuudios ainuke õpetaja. Kas stuudio kasvama hakkab, sõltub tema sõnul paljuski tulevaste klientide arvukusest.