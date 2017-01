Linna ilmajaam tuleb Kibuvitsa tänavale

Ilmajaama rajamise nõudeid arvestades leidis Kuressaare linnavalitsus, et mõõtmispunkt võiks asuda Kibuvitsa tn 1. See on Saare Leiva tootmishoonete läheduses.

Maa-ametilt palub linnavalitsus luba nimetatud riigimaa kasutusele võtta, et rajada sinna ilmajaam hiljemalt 1. juuniks. Ilmajaam koosneb 2,3 m pikkusest ja 100 mm läbimõõduga torust, mille külge on kinnitatud vajalikud seadmed. Seadmed tarbivad elektrit ja vajavad internetiühendust. Ümber ilmajaama tuleb ehitada aed. Kõik need kulud ja kinnistu korrashoiukulud katab Kuressaare linnavalitsus, kuid mõõteseadmete soetamise raha 9000 eurot tuleb riigieelarvest.

Kuressaare linnas on aastaid kestnud probleem, et Roomassaare mereäärse mõõtepunkti ilmaandmeid esitatakse linna temperatuuride pähe. Mere ääres on temperatuur enamasti paraku mitu pügalat madalam ja seega saab Kuressaare ilmaoludest vale pildi. Edaspidi kajastuvad Kuressaare mõõtepunkti andmed ilmateenistuse andmeallikates.