Mööblitootja: nišiturg annab eelise

Kuressaares tegutseva verinoore mööblifirma juht Ragnar Adamson teab, et mööblitööstuses on konkurents Eestis ülikõva. Päästab oma niši leidmine ning nii on nemadki keskendunud naturaalsest puidust disainlaudadele.

Mööblifirma nimega A Furn OÜ on tegutsenud vaid napid neli ja pool kuud, kuid ambitsioon kasvada on noorel ettevõtjal Ragnar Adamsonil olemas. Aegamööda on plaan kosuda, täiendades tootevalikut.

Tootevalikusse võiks lisanduda mõni innovaatiline toode, samas on võimalik kasvupotentsiaali leida koostöös teiste tootjatega. “Eks tööjõud seab omad piirangud,” möönis Adamson.

Tootjatele ruumi küll

Töölisel peab olema töötahet ja huvi ameti vastu ning ettevõttel võimekust sellisele töölisele väärilist tasu maksta. “Selliste tööliste toel on võimalik mõelda kasvamise peale ja tegutseda,” usub Adamson.

Praegu töötab tillukeses ettevõttes vaid kaks töölist ning vajadusel on ka abikäsi kasutatud. “Alustava ettevõtjana näen, et just tööjõud on üks keerulisemaid aspekte,” rääkis firmajuht, kelle sõnul tuleb osata töid planeerida ja seisakuid enam-vähem ette näha.

Adamson on seda meelt, et ükski ambitsioonikas ettevõtja ei tohiks näha oma turuna ainult Saaremaad. Seega leiab ta, et saarel on mööblitootjatele ruumi küll. “Mööblitööstuses on kõva konkurents, meil Eestis on ca 650 mööblitootjat, millest suurema käibega kui 300 000 eurot on vaid 165 ettevõtet,” kõneles Adamson. “Vaadates neid arve, on juba pelgalt idee mööblit tootvast ettevõttest uskumatu, kuid iga valdkond jaguneb erinevateks turgudeks ning nišiturg on neist üks, kus võiks alustada, sest otseseid konkurente on vähe või puuduvad need sootuks.”

Adamsonil keerles idee oma mööblifirmast peas juba aastaid. Tema nišš on nn live edge mööbel ehk üks nüüdisdisaini viimastest trendidest. Sisuliselt kasutatakse ära kõik puidus olevad praod, oksakohad ja mustrid neid rõhutades.

Adamsoni sõnul käib A Furnis praegu töö spetsiaalselt selles stiilis mööbli tootja brändi loomisega, mille abil hakatakse end turundama nii Eestis kui ka Skandinaaviamaades. Seni on tagasiside olnud ülimalt positiivne ja julgustav. Lühikese tegutsemisaja jooksul on firma põhitöö olnud siiski erimööbli valmistamine eraisikutele ja firmadele, pluss alltöö paarile Saaremaa ettevõttele.

Adamsoni sõnul ei ole sellised naturaalsest puidust disainlauad iseenesest uudistoode laias maailmas, kuid siinkandis ei ole nende tootjaid palju. “Toodangu suur pluss on toodete individuaalne erinevus,” selgitas Ragnar Adamson. Inimesed tahavad ainulaadseid asju, tõi tootja välja teada-tuntud tõsiasja.

Korvi panna ei saa

A Furnilt saab osta nii eritellimusel tehtud kui ka valmistooteid. Päris e-poodi teha ei plaanita, kuid kodulehele tuleb peagi kataloog, mis sisaldab infot materjali, mõõtude, viimistluse, hinna ja muu olulise kohta. “Päris korvi seal asju panna ei saa, nagu traditsioonilises e-poes, sest tegemist pole sellise tootega,” sõnas Adamson.

Nooruke ettevõte on alustanud omafinantseeringuga ning paljud suuremad seadmed on Adamsoni sõnul praegu ruumide rentija omad. Nende kasutus on rendi sees. “Liigume selles suunas, et mõned seadmed juurde soetada ja praegusi kaasajastada,” ütles Adamson, kinnitades, et kõik vajalik on praegu igatahes olemas. “Taotleme ka EAS-i toetust selleks, et teenust veel paremaks muuta.”