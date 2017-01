Saarlased naasid Monomaanialt eripreemiatega

Elvas toimunud neljandal harrastusteatrite monolavastuste festivalil pälvisid eripreemia Orezare ja Salme vallateater.

Orissaare trupi Orezare näitlejad, sünnilt muhulased Malle Ige ja Ivo Maripuu esitasid “Kaks Muhu monoloogi” Juhan Smuuli ainetel. Tüki on lavale seadnud Helje Basihhina. Eripreemia sai Orezare rahvaliku ja täpse karakteriloome eest.

Festivalil kaasas olnud Orissaare kultuurimaja juhataja ja Orezare eestvedaja Anu Viljaste kinnitas, et trupil läks Elvas väga hästi. “See, et muhulane loeb Muhu ja Smuuli teksti, läks hästi peale,” lisas ta. “Muhu monoloogidega” on Saare maakonnas varem üles astutud mõnel üritusel. “Üksinda jääb ta natuke väheseks,” selgitas Viljaste, öeldes, et etendus kestab kokku 40 minutit ja on mõnus vahepala.

Salme vallateatri “Triikija” Ellen Teemuse esituses tõi koju stiili ja kõneselguse eripreemia. Lavastaja Maire Sillavee kiitis, et Teemuse esitus oli seni tehtutest parim. “Žürii kiitis teda kui vana kooli näitlejat – ilmselt sealt siis ka see kõneselguse hindamine,” lausus Sillavee.

Sama näidendi venekeelse ehk originaalvariandiga astus Elvas üles ka Jelena Mašina Rakvere linna noorteteatrist Jabloko. Sillavee sõnul oli nende etendus tehtud hoopis teises võtmes. Mašina pälvis eripreemia küllusliku lavakeele eest.

Lavastusi etendus tänavusel LendTeatri korraldatud festivalil 16. Parima naismonomaani tiitel läks Jõhvi näitlejale Tiia Linnardile ja meesmonomaani tiitel Rein Annukile Vilde teatrist. Žürii koosseisus olid näitlejad Nero Urke, Marko Mäesaar ja Siim Angerpikk.