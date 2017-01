Unenäod avardavad kunstnike maailma

Saaremaa kunstnikud Kadi Grass ja Sander Raudsepp kostitavad kunstisõpru Raegaleriis sürreaalse kunstinäitusega “Une nägu”.

Täna õhtul kell 17 avataval näitusel eksponeerib Kadi Grass maale ja Sander Raudsepp keraamilisi vorme. Maalidel kujutab Grass stseene ja pilte oma unenägudest. Inimesed tihtipeale ei mäleta, mida nad unes nägid, kuid Grass on aastaid harjutanud n-ö teadlikku unenägemist. See hõlmab muu hulgas unenägude üleskirjutamist. “Kirjutan üles kõik, mis mäletan,” selgitas Kadi Grass, lisades, et unenägude päevikut hakkas ta pidama juba 14-aastaselt.

“Unekogemuste säilitamine, ülesjoonistamine ja selle läbi nii enesesse kui ka reaalsusesse sügavamalt vaatamine treenib unemälu,” rääkis ta ja lisas, et nii muutuvad unenäod üha selgemaks. Ta on veendunud, et ühiselt kogetav kokkuleppeline pärismaailm on vaid väike osa suurest pildist.

Maalide loomisel kasutab Grass aerograafi ehk väikest värvipüstolit. “Sellega on kuidagi teistmoodi,” sõnas ta, selgitades, et aerograafiga töötamine vajab väheke harjumist, kuid midagi üleliia keerulist selles pole. “Pintslit ja markereid kasutan muidugi ka,” lisas ta. Grassi detailirohked maalid on näitusel varustatud ka väikeste jutukestega, et vaataja kujutatut paremini mõistaks.

Sander Raudsepp eksponeerib näitusel muu hulgas savist vormitud ulmelise väljanägemisega päid. Nende sümboolne tähendus seisneb idees, et maailma loomine toimub inimeste oma peas. “Keel, ideed, mõtted – need kõik loovad ümbritsevat, käega katsutavat füüsilist reaalsust,” märkis ta. Nii on inimesed ise oma õnne ja samas ka kannatuste isandad. Raudsepa voolitud peades võib leida viiteid mõlemale tundmusele.

Näituse üks sõnumeid on, et inimesed võikski veidi enam mõelda sellele, mida nad unes näevad. Magab ju inimene tervelt kolmandiku oma elust. “Ärgates, igapäevasesse normaalsusesse tagasi tulles võib just läbielatud uni olla peast pühitud lausa sekunditega. See ei vähenda tõsiasja, et paik, millest teid just välja tõmmati, oleks kuhugi kadunud,” leiavad kunstnikud. Näitus jääb avatuks 21. veebruarini.

Kadi Grass on Kuressaare ametikoolis kunstilise kujundamise erialal lõpetanud vabakutseline maalikunstnik. Ta on end täiendanud Ungaris, Türgis ja mujalgi. Sander Raudsepp on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia keraamika erialal ja jätkab õpinguid magistrantuuris.