“Virtuaalne tankla” lubab kütuse hulgiostjate elu lihtsamaks muuta

Kütusefirma Jetoil, mille üks omanik on Saaremaalt pärit Ando Raud ja mille tegevjuht on samuti saarlane Virgo Arge, lõi Eestis esimese spetsiaalse kütusemüügi portaali.

Jetoili e-kütuse portaal võimaldab ööpäevaringselt tellida kütust endale sobivasse sihtkohta ja jälgida kütusehindade muutumist. Tõsi, portaal on mõeldud hulgiklientidele.

Kütusefirma juhatuse liige Virgo Arge nentis, et kütuse hulgiäri on praegu üsna samas punktis, kui oli pangandus enne internetipanku.

Saaremaal üle 100 kliendi

“Tänaseni liigub kütuse hulgimüügis hinnainfo ja tellimused kliendi ja kütusemüüja vahel vaid n-ö traditsioonilisel viisil ehk telefoni või e-kirjade teel ja piiratud tööajal,” märkis Arge.

Kuigi otsene suhtlus on paljudele sobiv viis kütuse tellimiseks, sooviti pakkuda mugavamat alternatiivi.

Uues portaalis saab hindu jälgida ning endale sobival ajal, sobivast seadmest esitada tellimuse, mis täidetakse kuni kahe tööpäeva jooksul. “See lahendus toob klienditeeninduse kütuse hulgiäris praegusesse sajandisse,” kinnitas ettevõtte juht. “Loome uudse kütuseportaali kaudu mõnes mõttes justkui uut tarbijaharjumust, loome uut “internetipanka”,” naljatas Arge.

E-kütuse portaal on mõeldud klientidele, kes tellivad korraga minimaalselt 1000 liitrit kütust. Nõnda nähakse e-kütuse klientidena põllumajandusettevõtteid ja talunikke, transpordiga tegelevaid ettevõtteid, ehitus- ja tootmisettevõtteid, kaevandusi ja teisi, kelle jaoks kütus on olulise tähtsusega majandustegevuses või kes kasutavad seda näiteks hoonete kütmiseks.

Saaremaal on Jetoilil üle 100 kliendi, pikaajaline koostöö on neil Saare Kütusega. “Saaremaal on meil nii olemasolevaid kui ka uusi kliente, kes on juba teinud e-kütuse konto,” ütles Arge. “Kutsume ka teisi Saaremaa põllumajandusettevõtteid ja talunikke, transpordiga tegelevaid ettevõtteid, ehitus- ja tootmisettevõtteid jt, kellele kütus on olulise tähtsusega sisend igapäevases majandustegevuses või kes kasutavad seda hoone kütmiseks, külastama meie kütuseportaali.”

Saaremaa mulluse parima transpordifirma Sarbuss AS juhatuse liige Taavi Tuisk tõdes, et Sarbussi põhitankimine toimub väljaspool Eestit, nende tarbimine on üsna suur ja tänu sellele on nad saanud partneritelt hulgihinna soodustusi. “Seega ei ole meil vajadust kütust hulgi varuda,” tähendas ta.

Põllumeestele kasulik

Samas on loodud võimalus Tuisu hinnangul tänuväärt ja neid, kelle toimetamist see lihtsustab, tõenäoliselt jagub. “Sellest portaalist on kindlasti kasu põllumajandusettevõtetel, kes varuvad kütuse enne hooaja algust,” leidis Tuisk.

Saaremaa mullune aasta põllumees, Rautsi talu peremees Aarne Põri tunnistas, et ideel on jumet ja portaal tekitab põllumeeste seas elavat huvi. Iseasi on, et seda proovitakse ilmselt mõne aja pärast – kevad on ju veel kaugel ja kütuse ettevarumisega seega mõnevõrra aega.

Rautsi talu on Põri kinnitusel nii Jetoili kui ka Saare Kütuse klient ning tema arvates on mõlemad oma asja ajamisel tublid poisid. “Kiidame mõlemaid, andku aga tuld!” ütles Põri. “Virtuaalse tanklaga” kavatseb ta aga tutvuda küll.

Hindadel silm peal

Kütuseportaalis E-kütus saab vaadata kütuste hindu ja nende muutumist ajas, samuti personaalseid, asukohapõhiseid hinnapakkumisi, mis lisaks kütusehinnale sisaldavad juba ka kütuseveo kulu sihtkohtadesse üle Eesti.

Lõppkliendid saavad kütusehindasid vaadata ja tellimusi esitada ööpäevaringselt, tanklad ja vahendajad tööpäeviti hommikul kümnest keskööni.

Kütuseportaal asub aadressil www.ekütus.ee