JUHTKIRI: Laulva revolutsiooni lapselapsed (1)

Kuressaare koolid on täis. Lapsi on palju. Suisa nii palju, et tuleb hakata kaaluma koolivõrgu ümberkorraldamist. Riigigümnaasiumi tulekule vilgutatakse juba rohelist tuld.

Küsitakse, et kust need lapsed nüüd kõik on tulnud. Vastus on nii rõõmustav kui ka kurvastav. Elu kolib maalt linna. Tulevad lapsevanemad, tulevad ka lapsed. Teisalt on koolimineku ikka jõudnud laulva revolutsiooni tuules sündinud laste lapsed. Laulva revolutsiooni lapselapsed.

Riigigümnaasiumi tulek on keeruline. Seda enam, et riigiski on segased ajad. Uute valdade teke, riigi ülesannete ümberjagamine omavalitsustele. Kes teab, ehk antakse ka kõik riigikoolid üsna varsti taas omavalitsustele tagasi?

Õige on see suhtumine, et ümberkorraldused ei tohi midagi halvemaks muuta. Ei saa alt vedada näiteks neid vanemaid, kes on valinud oma lapsele kooli mingil teatud põhjusel. Näiteks kooli väiksuse või koduläheduse tõttu. Ikka üheksa korda tuleb enne mõõta.