KÜLALOOD: Kolm küla vajavad seltsimaja rajamiseks tuge

Endla, Kungla ja Vantri küla elanikud pole loobunud lennukast plaanist ehitada Elme mõisa aidahoone säilinud müüride najal valmis seltsimaja.

MTÜ Elme Mõis juhatuse liikme Juta Levini (pildil) sõnul peab MTÜ tegema külamaja ehitamisel koostööd teiste ümberkaudsete ühingutega, sest pärast valdade ühinemist muutub sedavõrd mahuka projekti elluviimine ühe seltsi puhul küsitavaks.

Kolme küla arengukava järgi pidanuks 100 000 euro suuruse eelarvega seltsimaja ehitus olema ühel pool juba kaks aastat tagasi. Paraku ei võimaldanud maaomandiga seotud probleemid külaseltsil oma kavatsust teoks teha.

Samuti kavatses MTÜ Elme Mõis ehitada Elme mõisa härrastemaja varemetele vabaõhulava ja keldri varemetest noortekeskuse. Aastatega on ehitiste seisukord aga sedavõrd halvenenud, et igasuguste taastamistööde õige aeg on käest lastud. Lagunevad säilmed vajavad pigem lammutamist.

“Praegu on kõige kobedamas seisus aidahoone, millel saaks veel sabast kinni, kui kohe-kohe katuse alla panna,” rääkis Juta Levin. “Mingi kooskäimise koht kindlasti tuleb, iseasi, millises mastaabis.”Mõelda tuleb ka sellele, et ehitatav hoone leiaks suuremat rakendust kui ainult külaseltsi vajadused. “Kui leida rakendust laiemale ringkonnale, sellisel juhul on see mõistlik ja ma usun, et tasub ka ära,” lausus Levin.

Elme mõisa piirkond paikneb Lääne-Saare vallas ja seal elab ligemale sada inimest. Külaelanike kooskäimise kohaks on kujunenud Elme mõisa park, kus on toimunud külakoosolekud, külakokkutulekud, ühised jaanituled ja koristustalgud.

“Jaanitulel käib igal aastal järjest rohkem rahvast, on käinud lausa Lümandast ja kaugemaltki,” kinnitas Juta Levin. Selge on aga see, et külarahval on puudus ruumidest, kus külmemal ja vihmasemal ajal koos käia ja ühisüritusi korraldada.