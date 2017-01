Linn ostab kultuurikeskusse 80 000 euro eest tehnikat

Kuressaare linnavalitsusel on kavas osta kultuurikeskuse saali valgus-, heli- ja videotehnikat, mis läheb eeldatavasti maksma 80 000 eurot.

Soetatava tehnika hulka kuuluvad muu hulgas umbes 30 valgustit, valguspult, bassikõlarid, aktiivkõlarid, helipult, jalgadel ekraan ja projektor. Pakkumisi hankele oodatakse 10. veebruari ennelõunani. Pakkumiste hindamise kriteerium on madalaim hind, ütles linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu.

Kuressaare Kultuurivara juhataja kt Tiiu Tammoja (pildil) ütles, et selle hankega vahetatakse saali tehnika välja osaliselt. “Et sellega siis etapiviisiliselt edasi minna,” sõnas ta. Enamik praegusest valgus- ja helitehnikast pärineb maja avamise ajast 2002. aastal.

Tammoja lisas, et tänavu remonditakse ka maja esimese ja teisel korruse WC-d. “Kõne all on olnud ka maja kapitaalremont järgnevatel aastatel, aga ei midagi kindlat veel,” märkis ta.

Möödunud aasta kevadel oli plaan, et kultuurikeskus peaks mõningast remonti nägema juba tänavu. Nimelt korraldas linnavalitsus mullu märtsis Tallinna 6 hoone osalise rekonstrueerimise projekteerimiseks hanke. Pakkumisi tähtajaks aga ei laekunud. Samanimeline hange korraldati seejärel uuesti ja tuli vaid üks pakkumus. “See lükati kõrge maksumuse ja konkurentsi puudumise tõttu tagasi,” ütles Maripuu. Eeldatavaks maksumuseks oli mõlema hanke puhul 30 000 eurot.

Seejärel täiendati hanketingimusi, näiteks lisati nõue kaasata projekteerimisse sisearhitekt, ja septembris korraldati järjekorras kolmas samanimeline hange. Eeldatava maksumuse summa tõusis 45 000 euro peale. Taas laekus aga vaid üks pakkumine ja seegi lükati kõrge hinna ja konkurentsi puudumise tõttu tagasi.

“Tookord ütles abilinnapea Mart Mäeker, et protsessiga jätkatakse tulevikus, kuid 2017. aasta eelarvest lahendatakse kultuurikeskuse kiireloomulised probleemid, nagu heli-, video- ja valgustehnika ning tehakse tualettide remont,” vahendas Maripuu.