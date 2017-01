Linn otsib Saaremaa vallale esimest töötajat (1)

Kuressaare linnavalitsus kuulutas välja konkursi ühinemise tegevjuhi leidmiseks, kes linnapea Madis Kallase arvates võiks jätkata tööd ka ühendvallas.

Koostöös maakondliku ühinemise juhtkomisjoni ja maavalitsusega otsustas linnavalitsus moodustada Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuhi töökoha tähtajaga kuni 31. detsember 2017. Ametikohaga seotud kulud on planeeritud katta riigieelarvelistest vahenditest ja koha täitmiseks korraldatakse konkurss.

“Enam kui kaks ja pool aastat kestnud ühinemisprotsess on näidanud, et ühinemise koordineerimiseks on vaja inimest, kes teeb seda tööd täiskohaga, seda enam, et töö läheb nüüd järjest intensiivsemaks ja maht suuremaks,” selgitas linnapea Madis Kallas. Kõige parema tulemuse annaks tema hinnangul see, kui tulevane tegevjuht ei oleks seotud ühegi poliitilise erakonnaga.

Kallase sõnul on ühinemise juhtkomisjon arutanud, et ühinemisprotsessi aktiivselt korraldav tegevjuht võiks hiljem asuda tööle ühendvalla struktuuris, kuid sellekohase otsuse saab teha üksnes tulevane Saaremaa vallavalitsus.

Omavalitsuste ühinemise tegevjuhi ülesanne on ühinemisprotsessi igapäevane juhtimine, ühinemist ettevalmistavate töörühmade tegevuse ja Saaremaa valla oluliste dokumentide koostamise korraldamine ning tulemuste esitamine juhtkomisjonile.