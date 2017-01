Otsustajad külastasid aasta küla kandidaate

Saare maakonna aasta küla komisjon külastas eile nelja kandidaati – Kõrkvere kandi külasid Pöide vallas, Laadjala küla Lääne-Saare vallas, Roobaka küla Leisi vallas ja Sakla küla Valjala vallas.

Komisjoni esimees Reet Viira ütles Saarte Häälele, et komisjoni liikmetele meeldis see, mida nad nägid, väga. “Saaremaa külad on väga tegusad,” kinnitas ta ja lisas, et kõigil kandidaatidel on omad suured plussid ja on ka väikesi miinuseid.

“Miinuseks võib olla ainult see, et noori on natuke vähe. Mõnes kohas jäi see kajama,” tõdes Viira. Samas kinnitati komisjoni liikmetele, et side kodukülaga ei ole mujale kolinud noortel kaugeltki katkenud. Ikka tuntakse huvi koduküla tegemiste vastu ning tullakse pühadeks ja talguteks koju, märkis Viira. Ta lisas, et noorte vähesus külades pole üksi Saaremaa, vaid kogu Eesti probleem.

Positiivse mulje jättis Viira sõnul ka see, et kõikidest küladest kinnitati, et nad soovivad võita. “Pole keegi öelnud, et mis meie siin..,” rõõmustas ta. Kõik kandideerivad külad on Viira sõnul üsna võrdsed konkurendid ja n-ö pika puuga teistele ärapanijat ei ole. “Meil on natuke pead murda,” märkis ta. Lisaks Reet Viirale Saaremaa Kodukandist kuuluvad komisjoni Terje Aus Saarte koostöökogust, Veiko Viil Saaremaa omavalitsuste liidust ja Anne Jakunin Saare maavalitsusest.

Esialgu kandideeris Saare maakonna aasta küla tiitlile ka Soela koos Pammana ja Murikaga Leisi vallast. Viira selgitas, et vald otsustas Soela tagasi võtta, et vältida võimalike pingete tekkimist. Nimelt esitavad kandidaate konkursile omavalitsused.

Saare maakonna aasta küla 2017 selgub 3. veebruaril pidulikul Saare maakonna aasta küla 2017 galaõhtul Tornimäe rahvamajas. Maakonnas võidukaks osutunud küla esitatakse Eesti külaliikumise Kodukant aasta küla 2017 konkursi nominendiks.

Konkursi eesmärk on avaldada küladele avalikku tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust Saare maakonnas.