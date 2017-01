PÕHJATÄHT: Kärla kool alustas uut veerandit laagriga

13. ja 14. jaanuaril toimus Kärla põhikoolis kodutütarde, noorkotkaste, lastekoori ja poistekoori ühislaager.

Laager algas kogunemisega kooli aulas, kus kõik osalejad rivistusid klasside kaupa. Kokku võttis laagrist osa üle 60 õpilase.

Seejärel algas laagri esimene osa. Samal ajal, kui poistekoor laulupeo repertuaari õppis, tegelesid ülejäänud kaardiõppega. Juhendajad õpetasid kaardilt õigeid kohti leidma ning selgitasid erinevate värvide, tingmärkide ja joonte tähendust. Õppisime ka sõlmede tegemist: meremehe- ja päästesõlme ning seasõrga, mis olid paljude jaoks üsna keerulised ja aeganõudvad.

Seejärel suundus lastekoor kahetunnisesse proovi ning poistekoor koos kodutütarde ja noorkotkastega õppis eelnevalt teiste poolt õpitud tarkusi. Õppisime ka meditsiini, kus õpetati kannatanut õigesse asendisse seadma, ja saime ka ise haavu siduda.

Kell kaheksa seadsid kõik sammud söökla poole, kus meid ootas kokk Krista Mändari valmistatud maitsev õhtusöök. Pakuti kartuliputru kastme ja salatiga ning magustoiduks olid saiakesed, jogurt, õunad ja apelsinid.

Kui kõigil kõht täis, suundus lastekoor meditsiini õppima ning kõigil ülejäänutel oli võimalik osaleda spordihallis toimuvates sportmängudes, mida juhendas õpetaja Maret Arge. Pärast meditsiiniõpinguid ühinesid sportijatega ka laulutüdrukud.

Spordisaalis mängisime nii jalgpalli kui ka rahvastepalli. Rahvastepallis tehti lausa 14-liikmelised võistkonnad, et kõik soovijad saaksid mängida. Sellest mängust ei suutnud isegi kaheksanda ja üheksanda klassi tüdrukud eemale jääda. Võib öelda, et see “lahing” oli üks tasavägisemaid, mis Kärla koolis üldse peetud. Et võitja selgitada, tuli mängida lausa kolm geimi, mis lõpuks kõik mängijad väga ära väsitas.

Hiljem harjutas lastekoor veel oma laule, siis mängisime seltskonnamänge ja oligi käes öörahu aeg.

Kella kahe paiku öösel oli häire, kõik laagrilised äratati üles, sest üks juhendajatest oli “kaduma läinud”. Keegi ei tohtinud enne magama minna, kui juhendaja üles leitud.

Hommikul kell 7 oli äratus, millele järgnes kiire rivistus. Laagriülem Jaak Torri tegi loenduse ja rääkis päevakorra üle. Pärast seda oli veidi aega hambaid pesta, riidesse panna ja tube koristada. Hommikusöök oli jälle sööklas, kus sõime putru ja võileibu ning joogiks oli vastavalt soovile tee või kohv. Kui sööklast tagasi jõudsime, tegi õpetaja Marika Aarnis laste- ja poistekooriga hääle lahtilaulmise harjutusi. Seejärel õppisime veidi kompassi kasutamise oskusi, mida rakendasime hiljem orienteerumismängus.

Orienteerumisrada oli kuuepunktiline ja igas punktis pidime lahendama ülesandeid, kus kasutasime kõiki oskusi, mida meile oli laagris eelnevalt õpetatud. Võistkondi oli kokku viisteist. Kui tüdrukud rajal olid, harjutas poistekoor oma laule. Kui tüdrukud tagasi jõudsid, oli nende kord laulda ja poistel aeg oma oskused orienteerumisrajal proovile panna. Kui kõik olid laulnud ja orienteerunud, oli veel viimane söögikord sööklas. Seekord pakkus kokatädi meile frikadellisuppi, mis maitses kõigile väga hästi.

Laagri lõpus autasustati orienteerumisemängus osalenud võistkondi. Palju õnne, võistkond Mees Vee Sees, kes tuli orienteerumismängus nii poiste kui ka tüdrukute arvestuses esimeseks! Muidugi olid ka kõik teised võistkonnad tublid ja said kõigega ilusasti hakkama.

Täname kõiki juhendajaid ja korraldajaid: kodutütarde juhendajat õpetaja Riina Ellerit, noorkotkaste juhendajat lapsevanem Jaak Torrit ja tema abilisi Kaitseliidust, õpetajaid Marika Aarnist ja Maret Arget, huvijuht Külli Luupi, lapsevanem Vaido Luksi ja kokk Krista Mändarit. Suur tänu teile, et korraldasite ja viisite läbi sellise toreda laagri! Tegevust oli palju, nii et keegi ei saa öelda, et oleks igav hakanud. See oli üks ülivahva laager ja loodame, et kõik jäid rahule.

Triinu-Liis, Emili ja Kaisa, 8. klass