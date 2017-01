PÕHJATÄHT: Õpilased kohtusid kirjanik Gerli Pajuga

20. jaanuaril kogunes Lümanda põhikooli saali nii väikseid kui ka suuri raamatusõpru, et kohtuda kooli vilistlasest noore kirjaniku Gerli Pajuga. Publiku hulgas oli õpilasi eelkoolist kuni 5. klassini ning suur uudishimu oli kohale toonud ka tema endised õpetajad.

Gerli tutvustas oma esimest lasteraamatut “Kassiparadiis”, mis põhineb tõestisündinud lool. Viieaastane tüdruk on hiljuti saanud väikevenna ja vanematel ei jagu talle enam nii palju tähelepanu kui varem. Tüdruku suurimaks lohutajaks olnud kassipoeg aga sureb ootamatult. Leinast aitavad üle saada ema kirjutatud sooja huumoriga lood kassiparadiisist.

Küllap andsid õpilaste esitatud küsimused Gerlile mõista, et lapsed jäävad ootama tema sulest ilmuvaid järgmisi lugusid. Kohtumise lõpus said huvilised osta raamatuid, paluda autogrammi ja lahkuda rõõmsa teadmisega, et kirjanikud võivad võrsuda lausa meie oma koolist.

Kairit Kiisla, õppealajuhataja