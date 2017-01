Saaremaal elutseb taas hundipesakond

Keskkonnaagentuuri soovitusel võiks Saaremaal lasta veel kaks hunti, sest siinsesse hundikarja sündisid eelmisel aastal kutsikad.

“Hundipesakonna olemasolu Saaremaal on kinnitust leidnud,” ütles keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Peep Männil Saarte Häälele. Ta märkis, et eelmise aasta 19. novembril Koki külas lastud hunt oli eelmisel aastal sündinud kutsikas, ka teine eelmise aasta lõpul Saaremaal lastud hunt oli kaalu järgi noor loom.

Keskkonnaagentuuri andmetel on tänavu jaanuaris kogunenud lisateavet huntide arvukuse ja leviku kohta Saaremaal, mis lubab nende arvu varem arvatust mõnevõrra suuremaks hinnata. Männili hinnangul on Saaremaal 5–7 hunti. Seetõttu tegi keskkonnaagentuur teisipäeval ettepaneku lubada Saaremaal küttida kaks hunti. Ettepaneku peab heaks kiitma ka keskkonnaamet.

Saare- ja Hiiumaal tohib hiljutise jahieeskirja muudatuse kohaselt hunte küttida kaks kuud kauem kui mujal Eestis ehk oktoobri algusest märtsi lõpuni.

Mandri-Eestis tohib hunti küttida nagu seni ehk novembri algusest veebruari lõpuni.

Hundijahihooaeg algas 1. novembril, Saaremaale antud load on tänaseks ammendunud. Küll aga on lubatud üks hunt lasta Muhus, kus elutsev isend on alates eelmise aasta märtsist lambakarjadele palju paha teinud.

Kaks hundilaskmise luba tahetakse lisaks anda ka Läänemaal ning kolm Põlva- ja Tartumaal.

Hundid ja nende kutsikad

1955. aastal loendati Eestis umbes 800 hunti, kuid intensiivse jahi tulemusena oli 1970-ndaks aastaks alles jäänud kõigest kümmekond isendit. 1970-ndatest hakkas hundi arvukus taas tõusma ja leviala laienema.

Saaremaal oli hundi pesakond viimati tõenäoliselt 1995. aastal. 2011. aastal tekkis Saaremaale taas esimene pesakond. 2014. aastal oli Saaremaal juba kaks pesakonda.

Allikas: keskkonnaagentuur