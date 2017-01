Salme vald ootab ettepanekuid tegijate tunnustamiseks

Salme vallavalitsus ootab taas vallarahvalt ettepanekuid, kes võiks saada valla stipendiumi. Igal aastal antakse välja kuni kolm erinevat stipendiumi, ehkki erinevaid võimalikke stipendiume on Salme vallas kokku neli.

Salme valla tegija pere stipendiumi pälvib Salme valla kultuuri-, haridus- ja spordielus aasta jooksul kõige enam silma paistnud pere. Salme elu edendaja stipendium antakse piirkonnas tunnustatud majanduse, kultuuri-, haridus- ja/või spordielu edendajale.

Salme noore tegija stipendiumi saab Salmelt pärit noor, kes on valla nime maakonnas või vabariigis eriti positiivselt esile toonud või kes on eriti heade tulemustega lõpetanud ametikooli, gümnaasiumi või kõrgkooli. Stipendium “Elutöö eest kodukandis” antakse aga Salme elanikule või sealt pärit inimesele, kel on säilinud side kodukandiga, mingi erilise saavutuse või järjepideva silmapaistva töö eest kodukandi elu edendamisel.

Stipendiumide nimetusi võib muuta, täiendada või täpsustada, lähtudes stipendiaadi konkreetsest tegevusest või saavutusest. Kandidaate saavad esitada kuni 10. veebruarini vallakodanikud, asutused, seltsid, harrastus- ja spordikollektiivid, ettevõtjad, vallavolikogu komisjonid, vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed.

Stipendiumid antakse pidulikult kätte 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktusel Salme rahvamajas.