KÜLALOOD: Taritus tuleb juubelite aasta

Pikkade kultuuri- ja haridustraditsioonidega Taritu kandi rahval tuleb sel aastal tähistada lausa kolme juubelit.

Taritu rahvamaja juhataja ja MTÜ Taritu Arenguselts juhatuse liige Aili Salong ütles, et kohalik näitering ja segakoor saavad 105-aastaseks ning Taritu kooli avamisest möödub 90 aastat. “Meie kandi trump on see, et meil on olnud eestvedajaid ja tegijaid,” rääkis Salong. “Juubelid viitavad meie kultuuritegevuse järjepidevusele.”

Kui Taritu kool suleti 2002. aastal, siis laulukooride ja näiteringide tegevus on 105 aasta jooksul viivuks katkenud vaid sõja ajal, mil meelelahutus oli keelatud.

Taritu kooli juubelit on viimastel aastakümnetel tähistatud koos laulupeoga. Iga juubelipidu on olnud omanäoline. “Üks aasta oli see üles ehitatud koolipäevana, teisel korral kuulasime aga vilistlaste ettekandeid,” meenutas Salong.

Juubeliürituste kava arutab arenguseltsi juhatus juba järgmisel nädalal, ent lõplikest plaanidest on veel vara rääkida. Näitering sõelub väärikat materjali uuslavastuse tarvis. “Oleme taas kord lugenud üle August Mälku – äkki on aeg jälle Mälgu jaoks, aga on ka muid asju silmapiiril,” märkis Salong.

Taritu segakoor valmistab aga ette kava, mis püüab katta kõik laulurahva 105 tegevusaasta sisse mahtuvad ajastud.

Aili Salong kinnitas, et pikkade kultuuritraditsioonidega Taritu rahval on kogukonnatunne olemas ka praegu. Et ajaloo keeristormidele vastu panna, muutub kogukonnana tegutsemine järjest olulisemaks. Ääremaadel kaotatakse justkui terve mõistuse vastaselt järjest teenuseid.

“Inimesed on öelnud, et kui nüüd peaks rahvamaja ka ära kaduma, siis nagu tõesti ei ole kohapeal enam midagi,” ütles Salong. “Ma tõepoolest mäletan ka teistsuguseid aegu, kui asjad olid kohapeal ja elu kees.”