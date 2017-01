EAS toetab ooperipäevi

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab SA-d Eesti Kontsert Saaremaa ooperipäevade korraldamisel 39 628,5 euroga.

Kokku toetab EAS 400 000 euroga nelja kultuuri- ja kolme spordiüritust, mis toovad Eestisse rahvusvahelist publikut ja suurendavad välisturistide ööbimiste arvu.

Toetatud kultuuriüritustest enamik toimub sel aastal. Need on Tšaikovski festival Haapsalus, Rootsist Eestisse laienev ja Rummu karjääri planeeritav elektroonilise muusika festival Into the Valley, Saaremaa ooperipäevad ning 2018. aastaks sai toetuse Tallinna Jazzkaar.