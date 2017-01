Kliendid: lihapoe sulgemine on jabur! (1)

Kuressaare turuhoones üle 20 aasta tegutsenud lihapood kogub klientide allkirju, et näidata linnale, kui oluline on ostjate jaoks poe säilimine praeguses asukohas.

Lihapoes käib elu nagu senini, ainuke vahe varasemaga on, et müüja ulatab klientidele aeg-ajalt lisaks kaubale ka paberilehe, kuhu saab panna oma allkirja. Seda selleks, et tõendada linnavolikogule lihapoe tähtsust inimeste jaoks.

Allkirjadest häälekamalt kõnelevad poodi värske liha järele tulnud kliendid, kes sulgemisnõu lolluseks tembeldavad.

“See on ainus koht linnas, kust ma alati värsket liha saan,” kõlab ühe püsikunde avaldus. “Mis on turg ilma lihapoeta? See mõte inimestele südamelähedase koha sulgemisest on ikka jabur,” lisab teine.

Poes 22 aastat müüja olnud Siima Raasuke kuulab kliendi soovi ära ja ulatab talle kenasti pakitud lihatüki. “Äkki soovite ka panna allkirja poe sulgemise vastu?” küsib ta seejärel ja lisab, et poe säilimise nimel üritatakse koguda võimalikult palju allkirju. “Üritame kokku saada nii palju, kui vähegi annab. Aega on 1. aprillini, siis peaksime ruumid vabastama,” selgitab ta.

Parasjagu poodi sisse astunud Andi sõnab, et tema küll päris püsiklient ei ole, aga värsket liha varub ta endale ikkagi just turu lihapoest. “Kahju oleks, kui see ära kaoks. Hea koht, kust värsket toodangut saab,” kinnitab ta.

Abilinnapea Mart Mäeker selgitas, et seoses turu tulevikuplaanidega – turuhoonest saab loomemaja – ei ole seal lihapoele edaspidi lihtsalt ruumi. “Rentnikest rääkides on selge, et lihapood loomemaja kui maja tervikliku kasutamise kontseptsiooniga kokku ei sobi,” kinnitas Mäeker.

Abilinnapea sõnul on nad linnavalitsuse, loomemaja eestvedajate ja Saaremaa arenduskeskuse (SAK) koostöös jõudnud seisukohale anda loomemaja kasutusse ikkagi terve turuhoone. “Sel viisil saavad nii hoone kui ka turuala tervikuna sisu ja tegevusega täidetud,” rõhutas ta. See, mida täpselt ja mis aja jooksul tehakse, selgub Mäekeri sõnutsi lähima paari nädala jooksul.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu lisas, et temale teadaolevalt on linn lihapoele alternatiivsete pindade otsimisega juba tegelenud. Seega päris nii pole, et linnavalitsus lihtsalt lajataks: kolite välja ja kõik!

Linnapea Madis Kallas tõdes eile volikogu ees kõneldes, et linnavalitsuse eesmärk on juba aastaid olnud panna turuhoone ja turuala rohkem elama. Praegu on selleks parimad väljavaated loomemajal, kes koostöös SAK-iga on tööle võtnud projektijuhi.

Kallas märkis, et loomemaja ja SAK-i soov on arendada välja terviklik kontseptsioon, mis eeldab aga kogu maja nende kasutusse andmist. Lihapood nende kontseptsiooniga kahjuks ei haaku. “Seega, kui soovime turuhoone anda loomemaja inimeste kasutusse, siis lihapood praegustes ruumides jätkata ei saa,” tähendas linnapea. Samas lisas ta, et juriidiliselt otsust veel tehtud pole.

Kallase kinnitusel on nad viimased nädalad aktiivselt tegelenud lihapoele uute ruumide leidmisega, et lihamüük kesklinnas ja soovitavalt turul jätkuks. Erinevad variandid on praegu veel arutusel. “Kohtun teisipäeval lihapoe omanikuga ja arutame võimalikke variante, kuidas saaks tagada nende tegevuse jätkumise turul või selle vahetus läheduses,” kinnitas linnapea.

Kertu Kalmus, Kristina Kretova