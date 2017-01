Koolipere tähistas kukeaasta algust (+GALERII)

Kuressaare gümnaasiumi talveaias tõstsid õpilased eile innukalt söögipulkadega ühest kausist teise ube, maalisid hieroglüüfe ja valmistasid Hiina pelmeene.

Koolis tähistati saabuvat Hiina uut aastat, mis kalendri järgi algab homme. Talveaeda täitis hiina muusika ja sööklas pakuti Hiina toite.

Alg- ja põhikooliklasside õpilased mängisid aga hiina laste mänge. Lisaks eelpool loetletule said lapsed jalaga toksida sulgedega ehitud väikest palli, mida idamaal tuntakse kui Ti Jian Zi´d, panna proovile oma oskused Hiina kaardi tundmisel ja lõigata paberist välja hieroglüüfi, mis tähendab kevadet. Kes kõigi ülesannetega edukalt mäele jõudis, sai auhinnaks Hiina-päraste kaunistustega riidest koti.

Õpilaste vahel tegid pilte ja jagasid juhtnööre kaugelt idamaalt tulnud uued hiina keele õpetajad Li Jiang ehk Lily ja Wu Yuanyuan ehk Wimi. Inglise keele õpetamises bakalaureusekraadi ja hiina filoloogias magistrikraadi omav Lily tuli Kuressaarde Kirde-Hiinast.

Saarte Häälele ütles ta, et uut aastat võetakse Hiinas vastu väga suurte pidustustega. “Terve riik tähistab seda,” kinnitas ta. Lily sõnul pole Hiinas vahet, kui kaugel kodust keegi töötab, selleks ajaks tullakse ikka pere juurde, kui vähegi võimalik. Saaremaale õpetajaks jääb Lily kaheks aastaks. Suvevaheajal on tal aga plaanis kodumaale sõita.

Hiina keelt õpetatakse KG-s 2010. aastast alates inglise keele vahendusel. Praeguseks on koolis 170 hiina keele õppijat, neist 50 põhikoolis ja 120 gümnaasiumiklassides.

10. klassis käivad Eke Ao Nettan ja Andre Saar on hiina keelt õppinud 6. klassist. “Sellega on nõnda, et tegelikult väga ei oska,” ütles Nettan, viidates, et kuigi ladus ta hiina keel siiski pole. “Kõikide õpetajate õpetamisstiil on olnud nii erinev,” lisas ta. Nimelt vahetuvad hiina keele õpetajad KG-s iga kahe aasta tagant. Saar lisas omalt poolt, et keeleõpe nõuaks ka väga palju kodus õppimist, kui oleks soov see paremini selgeks saada.

Oma valikut poisid siiski ei kahetse. “See on väga põnev,” märkis Nettan ja lisas, et on suurepärane, et niisugune võimalus olemas on. Saar ütles, et tema valis hiina keele teiseks võõrkeeleks seetõttu, et teda huvitavad hiina kultuur ja muusika ning selles osas on ta nii mõndagi uut teada saanud.

Hiina keelt õpetatakse KG-s koostöös Tallinna ülikooli Konfutsiuse instituudiga.