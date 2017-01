Lennukilt tulijad ei pääse bussiga linna

Linnast Kuressaare lennujaama on küll hommikuse bussiga võimalik pääseda nii, et reisija jõuab ka lennukile, kuid pealinnast saabunud reisijad bussiga linna ei saa.

Saarte Hääl kirjutas paari kuu eest, et Saare maavalitsus ei arvestanud bussigraafiku koostamisel lennuliiklusega, ning kuigi linnaliinibuss tegi regulaarselt lennujaamas peatuse, ei olnud lennureisijatel sellest tegelikult erilist tolku. Sellega ei jõudnud ei lennuki peale ega ka Tallinnast tulles lennujaamast linna.

Mõnevõrra on maavalitsus üritanud asja vahepeal parandada. Maavalitsuse arendusnõunik Karl Tiitson (pildil) kinnitas Saarte Häälele nüüd, et nad tõstsid bussiliini nr 2 hommikust graafikut varasemaks ja nüüd jõuab bussiga lennujaama enne kella 9.

Hommikune lend väljub Kuressaarest kell 9.30 ja värav suletakse vähemalt teoorias pool tundi enne väljalendu, seega hommikusele väljalennule Kuressaarest peaks reisijad nüüd tõesti jõudma. Tallinnast hommikul Kuressaarde lennanute jaoks on olukord aga tunduvalt kehvem. “Tõsi, hommikuselt lennult bussiga linna ei saa,” tunnistas Tiitson.

Õhtuste lendajate jaoks on seis parem. Arendusnõuniku kinnitusel saab õhtul bussiga lennujaama kell 18.15 ning viimane buss väljub lennujaama peatusest Kuressaare poole kell 19.32. “Seega õhtusele lennukile on võimalik nii minna kui ka lennujaamast linna jõuda ühistranspordiga,” kinnitas Tiitson.

Seda, kui palju inimesed lennujaama peatust üldse kasutavad, ei osanud Karl Tiitson öelda, sest linnaliinidel puudub peatuste põhine aruandlus. Aruandlus näitab tema sõnul ainult seda, mis kell pilet on ostetud, aga ei näita, millisest peatusest millisesse sõidetakse ega muud taolist.

Graafiku edaspidine kohendamine ka hommikuselt lennult tulijatele sobivaks on arendusnõuniku sõnul mõeldav juhul, kui on mõni huvigrupp, kes tõesti kasutaks lennujaama jõudmiseks või lennujaamast Kuressaarde jõudmiseks ühistransporti, ning kes ka oma sellist soovi väljendaks. “Kuni 2014. aasta lõpuni oli eraldi bussiliin, mis teenindas lendude saabumisi ja väljumisi, kuid see leidis väga vähest kasutust ning oli otstarbekam kinni panna,” selgitas Karl Tiitson. “Samuti ei usu maavalitsus, et see nõudlus on võrreldes tollase ajaga kasvand. Seega ei ole antud teema meil aktiivselt päevakorral.”

Samas ei pea maavalitsus otstarbekaks lennujaama peatust graafikust sootuks välja jätta. Tiitsoni hinnangul oleks peatuse väljavõtmine graafikust üks rumalamaid asju, mida saaks välja pakkuda, kuna see peatus jääb liini keskele ja buss sõidab niikuinii lennujaamast mööda. “Samuti on väär väita, et sellest ei ole lennureisijatele kasu,” sõnas ta.