Orissaarel lootust hambaarstile

Orissaare ja kogu Ida-Saaremaa inimeste hambaid ravinud tohtri asemele, kes hiljuti pensionile läks, on loodetavasti varsti oodata uut arsti. Soovi on selleks avaldanud Praks ja Küüts Hambaravi OÜ, kes tegutseb Viimsis.

Hambaarst Kristiina Praks ütles eile Saarte Häälele, et hetkel on Orissaarde tulek vaid plaan. Kui kõik osapooled päri on, siis on ta ka tulemas. Praks rääkis, et ta on Saaremaaga seotud oma juurte kaudu ja satub siia tihti. “Ja muidugi on kahju ka, et inimestel arsti pole,” lisas ta.

Varem on Saarte Häälele haigekassast öeldud, et hambaarst saaks Orissaares tööle hakata kevadel.

Orissaare vallavanem Vello Runthal teatas tervishoiu-ametile, et vald on nimetatud ettevõtte Orissaarde tulekuga igati nõus.