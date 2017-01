Rae keskusest leiti haisupomm

Rae toidupoe külastajad on sisseoste tehes pidanud viimasel ajal tundma järjest tugevnevat haisu, mille päritoluallikas oli teadmata. Eile avastas üks müüja probleemi põhjustaja – selgus, et keegi oli poodi peitnud kalakoti.

Kesklinnas asuvas Rae Konsumis on viimase kahe nädala jooksul iga päevaga võimendunud veider hais, mille põhjustajat aktiivselt otsiti.

Sage Rae keskuse külastaja ütles Saarte Häälele, et lõhn muutus järjest häirivamaks. Õnneks ei olnud hais nii vänge, et levinuks üle terve poe, seda oli tunda vaid teatud kohas. Teine külastaja lausus, et tundis samuti veidrat haisu, ja seda juba tükk aega, ning see pani ühel hetkel mõtlema, miks selle suhtes ei ole midagi ette võetud.

Eile selgus, et ilmselt oli keegi külastajatest poetanud jookide osakonda kilekoti kaladega, mis olid roiskuma läinud. Müüjad olid haisuallikat jupp aega otsinud ja hingasid nüüd kergendatult, et allikas on leitud ja likvideeritud.

Rae kaupluse juhataja Kaja Mänd ütles, et otseselt temale ei ole kaebusi tulnud, küll aga on viimane nädal aega tõepoolest tunda olnud järjest tugevnevat lehka.

“Selline juhtum on esmakordne. Inimesed panevad vahel ikka asju siia-sinna, aga niisugust juhtumit pole enne olnud. Otsisime isegi äravoolutrapid läbi, aga ei miskit,” rääkis ta. Juhataja lisas, et vänge haisu allika juhuslik leidmine oli suur kergendus.