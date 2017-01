Salme kooli juhiks Raivo Kallas

Salmel eile kokku tulnud koolidirektori konkursi komisjon otsustas, et konkursi ainus kandidaat, praegune direktori kohusetäitja ongi koolile õige juht.

Komisjoni esimees, Salme vallavanem Kalmer Poopuu ütles, et viiest komisjoni liikmest oli kohal neli. Kõik kohal olnud komisjoni liikmed otsustasid salajasel hääletusel valida Salme põhikooli direktoriks Raivo Kallase.

Samuti komisjoni kuulunud Salme lasteaia direktor Maret Seeman kinnitas, et otsus sündis üksmeelselt. “Jäi selline mulje, et kool on heades kätes,” tunnistas Seeman. “Ta ise oli ka optimistlik ja saime aru, et koolis on kõik väga hästi. Töö saab edasi minna!”

Nüüd, kus komisjon on oma otsuse teinud, peab selle tuleva nädala algul kinnitama ka vallavalitsus. Direktorina on Kallas ametis 1. veebruarist.

Konkursi komisjoni kuulusid peale Kalmer Poopuu, Maret Seemani ja Andrus Rauna ka kooli õppenõukogu esindaja Tea Merivald ja hoolekogu esindaja Oliver Parrest.