Aasta ettevõte 2016 on Saaremaa piimatööstus

Saaremaa ettevõtjate liidu eileõhtusel aastapäevapeol kuulutati välja järjekorras kaheksas maakonna aasta ettevõte.

Saare maakonna aasta ettevõtte konkurssi korraldavad ühiselt Saaremaa ettevõtjate liit (SEL), ajaleht Saarte Hääl ja raadio Kadi. Tiitli võitja saab teatavaks traditsiooniliselt aasta alguses, nii ka tänavu.

Saaremaa piimatööstuse juhatuse esimehe Ülo Kivise sõnul on neil palju, mille üle rõõmu tunda. Heameelt teeb, et Saaremaa põllumees on näidanud kriisiolukorras üles sitkust ja tahet – piima kogus on vaatamata turul pakutavale hinnale kasvanud. “Kindlasti tuleb tunnustada ka meie töötajaid, kes on andnud oma panuse, ja kahtlemata tuleb rõõmustada ka uute toodete üle,” kinnitas Kivine.

SEL-i juhatuse esimehe Villu Vatsfeldi sõnul oli möödunud aasta ettevõtjate jaoks nn isetegemise aasta. Ta märkis, et ühiskondlikud ja poliitilised huvid olid seoses haldusreformi, presidendivalimiste ja valitsuse vahetusega mujal kui ettevõtluse juures. “Seepärast sai suurem osa ettevõtjatest keskenduda oma toodete ja teenuste arendamisele ning Saaremaalt tulid pigem head uudised, kui seakatk välja arvata,” ütles Vatsfeld.

Aasta ettevõtjaks valitud Saaremaa piimatööstuse ja sealsamas kõrval asuva Saaremaa Delifood´i tootearendus on üks näidetest. Loetelu saaks Vatsfeldi sõnul jätkata. “Saarlasest ettevõtja vaim on tugev ja kui suudetakse taastada ladusad transpordiühendused, siis pole karta, et see murduks,” märkis ta.

Uus aasta tuleb Vatsfeldi sõnul aga hoopis teistsugune, sest nüüd on poliitikute huvi tagasi maksude ja majanduse juures. “Saame näha, millised mõjud see siinsele ettevõtlusele kaasa toob,” lisas ta.

Saarte Hääle vastutav väljaandja ja raadio Kadi tegevdirektor Gunnar Siiner tõdes, et Saaremaa piimatööstuse kiiret arengut viimastel aastatel on näinud ja maitsnud meist paljud.

“Piimatööstus on võtnud oma valdkonnas veduri rolli, millest annab tunnistust ka see, et just Saaremaa tööstus teatas eelmisel aastal esimesena piimandussektori turu paranemisest ja teatas ka esimesena toorpiima kokkuostu hinnatõusust,” rääkis ta.

Tööstusel on Siineri kinnitusel olemas kolm olulist tegurit, mis on edukuse aluseks. “Need on pädevad töötajad, kirg selle vastu, mida tehakse, ja kolmandaks – järjepidevus,” tähendas Siiner.

Juba kaheksa tunnustatut