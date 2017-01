JUHTKIRI: Saaremaa piimatööstus – oma ala vedur

Saaremaa ettevõtjate liit valis kaheksandaks aasta ettevõtteks Saaremaa piimatööstuse. On ju pärjatu tiitlit igati väärt.

Toogem siinkohal välja vaid mõned märksõnad: kiire areng, uued tooted, tublid töötajad.

Oluline on seegi, et just Saaremaa piimatööstus teatas esimesena piimandussektori turu paranemisest ja toorpiima kokkuostu hinnatõusust.

Tunnustuse on ära teeninud ka kohalikud piimatootjad, kes kriisiaastaile vaatamata on tööstust toorainega varustanud. Kui mujal Eestis oli piimatootmises teatav tagasiminek, siis saartel varuti piima tunamullusest rohkem ning juustu- ja võitoodangu maht suurenes.

Seega on rõõmustamiseks põhjust nii tootjal kui ka tarbijal. Elagu see tarbija siis Saaremaal või mujal. On ju Saaremaa piimatoodete häädus teada kaugemalgi.