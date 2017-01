Keskerakond sätib valimistel esinumbriks Enn Eesmaad

Saaremaa valla valimisteks valmistuv Keskerakond on kaotanud mitmeid kandidaate valimisliidule Saarlane ja plaanib löögivõime säilitamiseks tuua esinumbriks riigikogu aseesimehe Enn Eesmaa.

“Minu nimega on spekuleeritud küll,” kinnitas Saarte Häälele erakonna juhatuse liige ja siinsest ringkonnast riigikogusse valitud Eesmaa. Riigikogu aseesimees lisas, et nimekirjad lüüakse lukku lähiajal, kuid siinse piirkonna esindajana parlamendis on ta valimisnimistusse loogiline valik.

Enn Eesmaa kinnitas, et kuna seadus lubab kuuluda korraga nii riigikogusse kui ka kohalikku volikokku, siis osaleks ta kindlasti Saaremaa volikogu töös, mitte ei oleks lihtsalt peibutuspart. Esinumbrina oleks ta aga selles mõttes eripalgeline, et juhtivaid kohti ta ei soovi. “Vallavanemaks või linnapeaks ma kindlasti ei kipu,” ütles Eesmaa.

Kohalike omavalitsuste valimistel nõutav siinne elukoht poleks Eesmaa jaoks ületamatu takistus. Tema sõnul elavad tal Saaremaal sugulased.

Keskerakonna kandidaatide read on valimiste kontekstis suisa hõredad. Olgugi, et peakontor nõuab erakonna nimekirjaga valimistele minekut, on siinse piirkonna juhatus näidanud üles tahet osaleda valimistel valimisliidu koosseisus.

Valimisliidu Saarlane koosolekutel on osalenud erakonna siinsed juhtisikud Mart Mäeker, Janne Nurmik, Rein Sepp ja Tõnis Kipper. Saarte Häälele teadaolevalt helistab ja suhtleb erakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas inimestega isiklikult, et neid kandideerima õhutada.