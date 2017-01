Kuhu rajatakse riigigümnaasium?

Saarte Hääle eilse artikli peale sai lehetoimetus murelikke pärimisi, kus hakkavad siis koolid tulevikus paiknema ja kas mõni kool peab oma majast välja kolima.

Peamiselt muretseti Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi ja kunstikooli pärast, mis praegu tegutsevad Garnisoni tänava koolimajas.

“Hetkel ei ole riigigümnaasiumi küsimuses riigiga veel läbi rääkima asutud ja seetõttu pole ka välja valitud ühtegi kindlat mudelit,” rahustas abilinnapea Tiia Leppik (pildil).

Ruumikorraldusest on tema sõnul vara rääkida, sest paljuski oleneb see sellest, kuhu riigigümnaasium luuakse. See on omakorda läbirääkimiste küsimus.

Linnapea Madis Kallase sõnul on oluline nurgakivi nende läbirääkimiste alustamisel see, et võimaliku reformi käigus ei tohi mõni Kuressaare haridus-

asutus oma tingimustes ja tasemes kaotada. “Eesmärk on ambitsioonikas, aga kuidagi teistmoodi nendele läbirääkimistele vastu minna oleks minu hinnangul vale,” sõnas Kallas.

Linnavalitsus soovib riigigümnaasiumi küsimuse tuua veebruarikuisele volikogu istungile.