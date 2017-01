Maasikad salvestasid jõusaalis romantilise muusikavideo (1)

Orissaare ansambel Maasikad salvestas eile Kuressaare spordikeskuse jõusaalis oma esimest muusikavideot singlile “Sinuta”.

Videos on kesksel kohal noormees, kes armub jõusaali trenni tegema tulnud neidu. “Kogu see video on punapäise noormehe unistus sellest tütarlapsest,” selgitas produtsent Heidi Hanso. Neiu lahkub saalist aga hoopis ühe teise mehega. Lõpplahendus on siiski õnnelik, sõnas Hanso.

Maasikate solist Risto Ränk ütles, et kui tal tuli mõte salvestada video jõusaalis, ei suutnud bändikaaslased seda esialgu hästi ette kujutada. “Kui rääkisin idee lahti, siis mõeldi, et võib täitsa töötada,” lisas ta.

Produtsent tänas kõiki, kes üleskutse peale videos osaleda endast teada andsid. Huvilisi oli tema sõnul umbes 20. Meespeaosa täitis lõpuks Kaarel Tooming, ERR-i operaator Tallinnast. Naistegelasi mängisid Sandra Hints Saaremaalt ja üks neidis ka pealinnast. Bändiliikmetel on videos kanda taustaroll. Osatäitjate välimuse eest hoolitsesid juuksur Evelin Mitt ja meikar Kertu Koert. Filmis Indrek Kraus ja monteerima hakkab Mihkel Tamm, mõlemad on vabakutselised Tallinnast.

Avalikkuse ette tahetakse video tuua järgmisel kuul.