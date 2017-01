Mängufilm “Rain” saab Eesti Filmi Instituudilt tootmistoetuse

Saaremaalt pärit stsenarist Anti Naulainen kirjutas koos režissöör Janno Jürgensiga stsenaariumi mängufilmile “Rain”, mis sai Eesti Filmi Instituudilt tootmistoetust. “Rain” on isiklikest kogemustest inspireeritud lugu meheks olemise raskustest, vahendab ERR. Filmi produtsent on Kristjan Pütsep tootjafirmast Alasti Kino.

Eesti Filmi Instituut toetas mängufilmide tootmistoetuste voorus kolme filmiprojekti. Mängufilm “Rain” sai mängufilmide tootmistoetuste voorust 292 000 eurot ja 240 000 eurot eraldati loole “Sandra saab tööd”. Lisaks sai tootmistoetuse ka “Klassikokkutulek 2 – pulmad ja matused”, mis on mulluse aasta menuki järg.

Toetustevooru laekus kokku kümme tööd, millede kogumaksumuseks oli 2,8 miljonit, kuid eelarve nappuse tõttu saadi toetada neist vaid kolme, mille toetussummaks kujunes 612 000 eurot.

Eesti Filmi Instituudi peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins kommenteeris ERRile, et konkurents oli tänavu viimaste aastate tihedaim. Tibbo-Hudgins lisas, et taoline olukord tekitab jätkusuutmatu olukorra, milles paljud filmilavastajad on pidanud olema aastaid ilma erialase tööta, mis on muutunud traagiliseks.