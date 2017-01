Noorkotkad ja kodutütred õppisid Leisis eluks vajalikke oskusi (1)

Aktiivsed kodutütred ja noorkotkad kogunesid eile Leisi kooli oskusõppelaagrisse, kus noortele õpetati elus vajalikke praktilisi teadmisi ja oskusi.

Seekord pandi laagris rõhku just merealastele teadmistele ja loovuse arendamisele. Leisi kodutütarde ja noorkotkaste oskusõppelaagrist võtsid osa Kahtla noorkotkad ja Kuressaare gümnaasiumi kodutütred, kokku 80 noort.

Noorteinstruktor Ingrid Paiste sõnul oli algul plaanis korraldada metsalaager, mida tavaliselt tehakse vanemas eas lastele, kuid neid ei olnud seekord piisavalt. Leisi vallas on tema sõnul praegu ka kõige suurem kodutütarde rühm maakonnas ja nende eesotsas on vabatahtliku noortejuhina Elve Rozenkron, keda abistab Kaitseliidu noorteinstruktor Raivo Paasma.

Ingrid Paiste lisas, et seekordses laagris on põhirõhk merealastel teadmistel ja kodutütarde loovuse arendamisel. “See on vajalik, kui lapsed tahavad sooritada uue järgu saavutamise katseid, sest praegu on noored erinevas vanuses ja erinevates gruppides,” sõnas Paiste.

Eluks vajalike oskuste raames võetakse läbi ka esmaabivõtted ja sõlmede tegemine, samuti tuleb ise oma kõhutäie eest hoolitseda. “Klassiruumides saame muidugi rohkem teooriat õppida, looduses käitleme praktilist poolt – kus mida kasutada ja kuidas,” sõnas Paiste. Metsalaagrid on planeeritud veebruari ja märtsikuusse.

“Oleme kodutütarde ja noorte kotkaste nimel tänulikud vabatahtlikele juhendajatele ning Leisi vallale ja koolile, tänu kellele laagri läbiviimine võimalikuks sai,” lisas Ingrid Paiste.