Orissaare on kimpus lastekaitsja leidmisega

Orissaare vallavalitsus on hädas lastekaitsespetsialisti leidmisega, kuna ka seekord ei soovinud keegi konkursil kandideerida.

“Kui keegi loeb ja leiab, et see lastekaitsespetsialisti ametikoht on tema jaoks just õige töö, siis helistage või kirjutage meile vallamajja,” ütles vallavanem Vello Runthal.

Töötingimused on paindlikud ja vallavanema sõnul läbiräägitavad.

Lapsehoolduspuhkusele siirduv senine lastekaitsespetsialist Liia Ots (pildil) ütles, et lastekaitsespetsialist peab eelkõige olema inimene, kes tahab ja oskab laste õiguste eest seista. Samuti võiks ta omada algteadmisi sellest valdkonnast.

“Lastekaitsetöö teeb huvitavaks see, et kunagi ei või teada, mida päev toob,” märkis Ots, kinnitades, et rutiini kartma ei pea. Ka lubas Liia Ots uuele töötajale ise toeks ja abiks olla.