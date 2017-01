Pöide valla juhid: seisame õige asja eest

Vabariigi valitsus kiitis neljapäeval heaks seitsme ühendvalla moodustamise, mille elanike arv jääb alla haldusreformi seaduses kehtestatud miinimumsuuruse ehk 5000 elaniku. Väikseimas, Orava ja Vastseliina valla ühinemise tulemusena tekkivas Vastseliina vallas on 2690 elanikku. Kuidas kommenteerisid otsust Pöide valla esindajad?

Andres Hanso, Pöide vallavanem:

See otsus näitab, et midagi on muutumas. Suhtumises on midagi muutumas – praegu on uks avatud ja valitsus ei saa järgmiste valdade moodustamise juures mitte kuidagi ütelda, et järgime ainult seda seaduses paikapandud viit tuhandet. Loodud on pretsedent, mis hakkab oma elu elama. Igatahes on väga põnev see, mis täna toimub ja mis tulemas on.

Marina Treima, Pöide vallavolikogu esimees:

Mis tunne tekib selle uute ühendvaldade uudise taustal Pöide inimestel? Püüdsime oma naabreid veenda, et ärge andke alla, me saame oma tahtmise – Ida-Saaremaa valla. Nemad leidsid, et mitte kuidagi ei saa. Ja me ei saanudki, sest meil ei olnud, kellega koostööd teha. Ometi jäänuks meie valdadel nõutud viiest tuhandest puudu vaid 200 elanikku! Oleksime pidanud endale kindlaks jääma. Nagu me nüüd näeme – oma Ida-Saaremaa valla oleksime saanud küll, ja päris kiiresti.

Mul on väga hea meel, et on inimesi, kes jäävad oma seisukohtade juurde ja saavad seda, mida nad soovivad. Uued ühendvallad on selle kohta väga hea näide. Mina leian, et endale kindlaks jäämine on ka meie valla rahvast sidunud ja lähendanud.