Sellel nädalavahetusel toimub talvine aialinnuvaatlus

Oma panuse saab talvisel aialinnuvaatlusel anda igaüks. Selleks tuleb sellel nädalavahetusel ühe tunni jooksul vaadelda kas koduaias või pargis linde ning märkida üles seal kohatud linnuliigid.

Aialinnuvaatlusel kogutud andmeid kasutatakse talilindude arvukuse muutuste jälgimiseks, mis võimaldab vajadusel võtta ette samme lindude heaolu parandamiseks. Lisaks on see hea võimalus talviste aialindude tundmaõppimiseks. Talvist aialinnuvaatlust korraldatakse Eestis alates 2010. aastast, ettevõtmist on tunnustatud Aasta Keskkonnategu 2013 auhinnaga.

Eesti Ornitoloogiaühingu juhised linnuvaatlusest osa võtmiseks:

Vali endale sobiv hea nähtavusega vaatluskoht aias, pargis või kalmistul, soovitavalt lindude toidumaja või toitmispaiga läheduses. Võid toidumaja ümber askeldavaid linde vaadelda ka toast läbi akna! Vali kahe vaatluspäeva jooksul üks sulle sobiv tund, pane kirja kõik selle tunni jooksul vaatluspaigas kohatud linnuliigid ning iga liigi puhul suurim korraga nähtud isendite arv (Näiteks: algul oli toidumajas 4 rasvatihast, hiljem nägid 2 ja vaatluse lõpus veel 3 rasvatihast – kirja tuleb panna ikka 4 rasvatihast, et vältida topeltloendust). NB! Kirja tuleb panna vaid paiksed linnud, kes vaatluspaigas kasvõi korraks maanduvad. Ülelendavaid linde ei loendata. Sisesta enda vaatlustulemused võistlusankeeti (ankeedi leiab Eesti Ornitoloogiaühingu lehelt). See võtab vaid mõne minuti ning hõlbustab ka kokkuvõtete tegemist. Võid ankeedi ka välja printida ja saata selle hiljemalt 6. veebruariks aadressil Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu 51005, märgusõna “Talvine aialinnuvaatlus 2017”.

Rohkem informatsiooni leab lehelt www.eoy.ee/talv/