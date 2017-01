Väikeettevõtja Maire Forsel avaldas arvamust peaminister Ratase plaani kohta, et muuta pension seotuks töötatud aastatega

Täna avaldas Ärileht Leisi Lapikoja omaniku Maire Forseli arvamusartikli, kus väikeettevõtja kommenteeris peaminister Ratase plaani muuta pension seotuks töötatud aastatega.

“Kuulasin reedel Vikerraadiot, kus Jüri Ratas vastas ajakirjanikule pensionisüsteemi muutmise kohta järgmist: „Minult küsitakse tihti, miks peab inimene töötama lasteaiaõpetaja abina või poemüüjana kolm aastat, et saada üks pensioniaasta”. Müüti, mida juba aastaid on laialt levitatud, kuulutatakse nüüd siis juba lausa Toompealt,” kirjutas Forsel Ärilehes.

Forsel kirjutab praegust pensionisüsteemi rohkem lahti, öeldes, et “[m]üüti, mida juba aastaid on laialt levitatud, kuulutatakse nüüd siis juba lausa Toompealt ja mitte ükski ajakirjanik ei ole võtnud vaevaks välja uurida, mida nende aastate all õigupoolest mõeldakse”.

Forsel selgitab, et esiteks on pensioni baasosa kõigile võrdne. Teiseks, staažiosa kujuneb sellest, kui palju ollakse ametlikult töötanud, kuid kõneainet tekitab just see kolmas, kindlustusosa. Forsel kirjutab, et kindlustusosa suurus sõltub sellest, kui palju on pensionisaaja palgast alates 1999. aasta 1. jaanuarist makstud sotsiaalmaksu. Vahe tekib sellest, et mida suurem on palk, seda rohkem maksatkse sotsiaalmaksu. Forsel lisab: “[k]indlustusosaku arvutamise aluseks on pensionikindlustuse aastakoefitsientide summa ja aastakoefitsient on seotud keskmise palgaga. Aastakoefitsient näitab inimese töötasult kalendriaasta jooksul tasutud sotsiaalmaksu suhet riigi keskmiselt töötasult tasutud sotsiaalmaksu. Ja siia see tüliõun maetud ongi – kindlustusosa sõltub töötasult makstud sotsiaalmaksust ja aastakoefitsient on 1 siis kui sotsiaalmaksu tasutakse keskmiselt palgalt. Mitte kusagil ei ole meie pensionikindlustusseaduses juttu sellest, et kellelegi arvestatakse vähem pensioniaastaid.”

Forsel viitab ka ühele teisele probleemile, mis kaasneb alampalga maksmisega. Nimelt paljud väikeettevõtjad, FIEd kui ka OÜst iseendale palgamaksjad maksavad tihtipeale endale miinimumpalka, millega kindlustatakse endale ravikindlustus. Käibeks näidatakse nii palju kui vajalik ja OÜ omanikud maksavad endale välja dividende, mille pealt pensioni ei kogune. Samas saavadki need Ratase poolt nimetatud lasteaiaõpetaja abid miinimumpalka, kuna riigile ei laeku maksuraha. “Maksud aga teatavasti tulevad vaid ettevõtlusest ja meie ettevõtjad peavad suutma oma maksudega ülal pidada 130 000 riigipalgalist, keda on umbes viiendik meie tööealisest elanikkonnast. Ebavõrdsust riigis ei saa aga ettevõtjate kraesse kirjutada – on riigijuhtide töö teha selliseid seadusi, mis riigikassasse raha juurde tooksid ehk siis paneksid aina rohkemaid inimesi ettevõtlusega tegelema ja neid ka ausamalt makse maksma,” kommenteerib Forsel, kuidas võiks antud olukorda parandada.