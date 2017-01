Verivärske kammerorkester annab homme avalöögi

Hiljuti loodud Läänesaarte kammerorkester annab homme Kuressaares avakontserdi.

Lisaks sellele, et orkestreid ei asutata Eestis just väga tihti, teeb nende esimese etteaste veelgi erilisemaks see, et muusikud saavad esmakordselt prooviks kokku alles täna.

Orkestri asutaja, dirigent ja kunstiline juht Edoardo Narbona (fotol) viskas Kadi raadio “Keskpäeva” saates nalja, et sellise kiirusega avalikkuse ette tulek näitab tõenäoliselt ka tema hullumeelsuse astet.

Samas rõhutas ta, et tegelikult on selline asi võimalik ainult osalevate muusikute kõva taseme tõttu ning vähemtähtis ei ole ka see, et tal on õnnestunud paljudega neist Itaalias juba varem koostööd teha.

Kontserdi solist on Neeme Punder (flööt) ja kavas on J. Berger, V. Kioulaphides, C. Stamitz.

Sel nädalavahetusel löövad orkestris kaasa esimesel viiulil Eva Punder, Kristi Saar, Anneli Oidekivi ja Marje Altrov, teisel viiulil Tiina Pangsepp, Tarmo Berens, Diana Voronina ja Riina Juul, vioolal Kerstin Tomson ja Ott Vilson, tšellol Aare Tammesalu ja Anniki Aruväli ning kontrabassil Mihkel Koppel.

Projektijuht Anniki Aruväli sõnul on selles seltskonnas vaid kaks muusikut, kellel otsene side Saaremaaga puudub ja kes vajavad siin öömaja. “Aga nad nii kangesti tahtsid meiega kaasa tulla, sest neile meeldib Edoardo käe all mängida. Ja nad said öömaja ka,” muigas Annika Aruväli.

Ühtlasi lubas ta, et need, kes tahavad tulla juba proovi kuulama ja oskavad olla vaikselt, võivad seda teha. Proovi hakatakse Kuressaare muusikakoolis tegema täna kella 13 alates.

Kontsert toimub Kuressaare kultuurikeskuses pühapäeval kell 15. Kammerorkestri asutajad on lubanud, et nende ettevõtmine ei jää ühekordseks projektiks. Edoardo Narbona sõnul esinevad nad sel suvel juba Itaalias ja esinemisplaanid on neil tehtud koguni järgnevaks kaheks aastaks.