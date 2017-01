Ülo Kivine: huvitaval kombel kasvas nii kasum kui ka käive

Saaremaa piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine tõdeb, et neil on põhjust uhkust tunda nii enda, oma töötajate kui ka kohalike piimatootjate üle, kes on neid, vaatamata ränkrasketele kriisiaastatele, pausideta parima võimaliku toorainega varustanud.

Ülo Kivine tunnistab, et eelmisel aastal oli neil piima koguseliselt üle 7 protsendi enam kui 2015. aastal. Tööstus varus seega ligi 3000 tonni piima rohkem kui aasta varem ning piima varutakse seejuures valdavalt Saare- ja Hiiumaalt. Kui mujal Eestis oli piimatootmises teatav tagasiminek, siis saartel oli piima üllatuslikult rohkem.

Kivise kinnitusel on see piimatööstuse jaoks kahtlemata kõige positiivsem asi üldse, sest nende maja inimestele annab tööd ikkagi saartel lüpstud piim. Kui seda on rohkem, siis on ka tööstusel võimalik rohkem toota.

Eelmisel aastal tõusid sellest tulenevalt Saaremaa piimatööstuse nii juustu- kui ka võitoodangu mahud. Juustu müüdi eelmisel aastal 600 tonni rohkem. Seda on 17% enam kui 2015. aastal. Võid toodeti aga aastaga 900 tonni ja see on omakorda umbes 150 tonni enam kui aastal 2015. On, mille üle rõõmu tunda.

Tunnustus tuli 2016. aasta eest kohalikelt ettevõtetelt ühele kohalikule ettevõttele. Mida te ettevõtte värske juhina ise arvate, mis oli läinud aasta suurim saavutus piimatööstuse jaoks – mille üle võib erilist uhkust tunda?

Tegelikult on kaks viimast aastat olnud põllumajanduses kriisiaastad. Teist sellist kriisi põllumajandussektor taasiseseisvunud Eestis ei mäletagi. Praktiliselt oli 24 kuud järjest piima hind alla omahinna, alla selle motiveeriva taseme, kus tõesti tasus piima toota.

Tuleb heameelt tunda, et Saaremaa põllumees näitas sellises olukorras üles sitkust ja tahet – piima kogus on vaatamata turul pakutavale hinnale kasvanud.

Kindlasti tuleb tunnustada ka meie töötajaid, kes on andnud oma panuse, ja kahtlemata tuleb rõõmustada ka uute toodete üle.

Neid ei ole küll nii palju, kui võib-olla mõnel meie suurel konkurendil, aga need on tarbijatele silma jäänud ja iga tarbija tehtud ost on tunnustus meile kõigile. Kui veel numbritest rääkida, siis eelmisel aastal müüsime Eestis ligi 6,5 miljonit pakki juustu ja üle 4,5 miljoni paki võid.

Tulemuseks on, et Eesti turul on juustumüük tõusnud üle 15% ja võimüüki oleme kasvatanud 20%. Siinjuures peabki ütlema, et siseturg on meie esimene ja kõige olulisem turg ning seda positsiooni proovime hoida ja veelgi kasvatada. Praegu oleme Eesti turul kolmandad, kaks suuremat on meist eespool. Eesmärki teiseks tõusta pole me võtnud, aga kindlasti tahame jõuda lähemale neile kahele esimesele, mis tähendab, et peame oma koguseid veelgi kasvatama.

Kas midagi eelmisest aastast kripeldama ka jääb?

Kas just otseselt kripeldama… ei oskagi öelda. Kindlasti ootan sellelt aastalt rohkem stabiilsust. Õnneks läksid põllumajandusturud eelmise aasta viimases kvartalis tõusule. Oleme oma piimahinnaga püüdnud olla turuliidrite seas ning maksta tipphinda Eestis. Kindlasti on see taas väljakutse sel aastal ja loodame sellega hakkama saada. Tahame olla võimelised maksma oma tootjatele parimat hinda küll mitte Euroopaga võrreldes, aga lähiregiooniga võrreldes küll.

Pikem intervjuu Ülo Kivisega ilmus laupäevases Saarte Hääles.